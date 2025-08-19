Thứ Ba, 19/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thể thao

Mãn nhãn với màn tranh tài ở Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc

TƯỜNG VY 19/08/2025 09:29

ĐNO - Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc năm 2025 đang diễn ra tại Nhà thi đấu TD-TT Quảng Nam (phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng), từ ngày 17/8 đến 25/8. Các vận động viên Wushu đã có màn trình diễn mãn nhãn, đầy cảm hứng và đậm chất công hiến.

dsc_0082.jpg
Các vận động viên nữ thể hiện bài quyền kiếm thuật. Ảnh: TƯỜNG VY

Giải lần này thu hút trên 260 vận động viên đến từ 20 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia, tranh tài ở nội dung Taolu (quyền) và Sanda (đối kháng).

dsc_0016.jpg
Màn bay trên không rất ấn tượng. Ảnh: TƯỜNG VY

Các vận động viên tranh 38 bộ huy chương ở các nội dung Taolu (quyền). Đây là nội dung để lại nhiều ấn tượng với các bài Trường quyền; Đao thuật; Kiếm thuật; Côn thuật; Thương thuật; Nam quyền; Nam đao; Nam côn...

dsc_9791.jpg
Một nam vận động viên thi đấu quyền. Ảnh: TƯỜNG VY

Trong khi đó, nội dung Sanda (đối kháng) tranh 19 bộ huy chương với 11 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ từ 45kg đến 75kg.

dsc_0173.jpg
Động tác dứt khoát trong thi đấu nội dung quyền của một nữ vận động viên đơn vị Hà Nội. Ảnh: TƯỜNG VY
dsc_0149.jpg
Khoảnh khắc thăng hoa của một nam vận động viên. Ảnh: TƯỜNG VY
dsc_9958.jpg
Nội dung Sanda (đối kháng) diễn ra hấp dẫn. Ảnh: TƯỜNG VY
dsc_9880.jpg
Gay cấn nội dung đối kháng. Ảnh: TƯỜNG VY
Bài liên quan
(0) Bình luận
x
Xem thêm Thể thao
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thể thao
      Mãn nhãn với màn tranh tài ở Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO