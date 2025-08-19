Thể thao Mãn nhãn với màn tranh tài ở Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc ĐNO - Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc năm 2025 đang diễn ra tại Nhà thi đấu TD-TT Quảng Nam (phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng), từ ngày 17/8 đến 25/8. Các vận động viên Wushu đã có màn trình diễn mãn nhãn, đầy cảm hứng và đậm chất công hiến.

Các vận động viên nữ thể hiện bài quyền kiếm thuật. Ảnh: TƯỜNG VY

Giải lần này thu hút trên 260 vận động viên đến từ 20 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia, tranh tài ở nội dung Taolu (quyền) và Sanda (đối kháng).

Màn bay trên không rất ấn tượng. Ảnh: TƯỜNG VY

Các vận động viên tranh 38 bộ huy chương ở các nội dung Taolu (quyền). Đây là nội dung để lại nhiều ấn tượng với các bài Trường quyền; Đao thuật; Kiếm thuật; Côn thuật; Thương thuật; Nam quyền; Nam đao; Nam côn...

Một nam vận động viên thi đấu quyền. Ảnh: TƯỜNG VY

Trong khi đó, nội dung Sanda (đối kháng) tranh 19 bộ huy chương với 11 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ từ 45kg đến 75kg.

Động tác dứt khoát trong thi đấu nội dung quyền của một nữ vận động viên đơn vị Hà Nội. Ảnh: TƯỜNG VY

Khoảnh khắc thăng hoa của một nam vận động viên. Ảnh: TƯỜNG VY

Nội dung Sanda (đối kháng) diễn ra hấp dẫn. Ảnh: TƯỜNG VY