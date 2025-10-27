Xã hội Miền núi đảm bảo sơ tán người dân vùng sạt lở đến nơi an toàn ĐNO - Mưa lớn kéo dài, các địa phương miền núi chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Lực lượng chức năng, dân quân và chính quyền cơ sở khẩn trương di dời, bố trí nơi trú ẩn an toàn tại nhà văn hóa, trường học, bảo đảm lương thực và nhu yếu phẩm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Người dân và trẻ em xã Trà Vân được bố trí nơi trú ẩn an toàn tránh sạt lở đất. Ảnh: THÀNH NGUYỄN

* Tại xã Trà Vân, mưa lớn kéo dài từ ngày 25 đến sáng 27/10 làm sạt lở nhiều đoạn đường, trong đó có 23 điểm trên các tuyến ĐH5, ĐH8 và đường từ xã Trà Vinh đi Đăk Ru. Riêng 2 điểm sạt lở lớn tại nóc Ông Sinh và Ông Bích (thôn 1) khiến tuyến giao thông huyết mạch từ trung tâm xã Trà vân đi xã Nam Trà My bị chia cắt tạm thời.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân và phương tiện cơ giới của doanh nghiệp hỗ trợ khắc phục bước 1 trong ngày 27/10; đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí xói lở sâu.

Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã Trà Vân cho biết, đến nay, địa phương tổ chức sơ tán 52 hộ với 218 nhân khẩu ở nóc Ông Hùng (thôn 3) đến nơi an toàn tại khu vực cầu Đắk Buôn. Người dân được bố trí nơi ở an toàn, có đầy đủ thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Nhiều điểm sạt lở uy hiếp nhà dân tại xã Trà Vân. Ảnh: THÀNH NGUYỄN

Ngoài ra,địa phương cũng tạm dừng hoạt động dạy học trong ngày để bảo đảm an toàn cho học sinh. Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Vân, mưa lớn gây sạt taluy sau khu nhà ăn, ở nội trú học sinh; nhà trường phối hợp lực lượng chức năng gia cố tạm thời.

UBND xã dự trữ lương thực, mì tôm, dầu ăn và xăng dầu tại các điểm tránh trú thiên tai, bảo đảm người dân có thể sinh hoạt trong 7 - 10 ngày nếu bị cô lập.

* Trong khi đó, tại xã Trà Đốc, chính quyền địa phương thành lập 8 tổ công tác đến từng thôn, khu dân cư có nguy cơ ảnh hưởng để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Trà Đốc hỗ trợ người dân sơ tán. Ảnh: VĂN HẢI

Đến 14 giờ ngày 27/10, xã Trà Đốc đã sơ tán 141 hộ với 620 nhân khẩu, tăng 18 hộ so với phương án dự kiến ban đầu. Trong đó, thôn 2 có 10 hộ (41 khẩu), thôn 3 có 10 hộ (64 khẩu), thôn 5 có 26 hộ (113 khẩu), thôn 6 có 41 hộ (175 khẩu), thôn 7 có 23 hộ (106 khẩu), thôn 8 có 12 hộ (72 khẩu) và thôn 9 có 9 hộ (49 khẩu).

Đặc biệt, tại nóc Ông Đoàn (thôn 5), lực lượng hỗ trợ di chuyển 2 cụ già bị liệt và một trẻ sơ sinh đến Trạm Y tế xã Trà Bui (cũ) để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại nhiều vị trí: tuyến ĐH8 (thôn 7) có 5 điểm, tuyến Đông Trường Sơn có 7 điểm đã được khắc phục bước đầu, khu vực Nước Lía (thôn 6) và đoạn đường lên nóc Ông Xa (thôn 9) tiếp tục xuất hiện sạt lở mới.

Một số hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, như: hộ ông Hồ Văn Long (nóc ông Xiêm, thôn 9) bị sập tường nhà; hộ ông Hồ Bá Ngọc và bà Hồ Thị Hiền (thôn 5) bị sạt taluy làm sập mái che sau nhà. Rất may, không có thiệt hại về người.

Lực lượng xung kích xã La Dêê hỗ trợ sơ tán, di dời nhà một hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: A HẢI

* Tại xã biên giới La Dêê, Chủ tịch UBND xã Bùi Thế Anh cho biết, địa phương triển khai lực lượng Công an, Quân sự xã phối hợp Bộ đội Biên phòng khắc phục hậu quả do đất lở tràn vào một nhà dân tại thôn Đắc Pênh, vận chuyển tài sản và vận động gia đình đến nơi an toàn.

Người dân xã La Dêê có nhà bị sạt lở được chính quyền địa phương sơ tán, bố trí đến nơi an toàn. Ảnh: A HẢI

Bên cạnh đó, vận động 4 hộ gia đình tại thôn Đắc Ôốc nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nhà văn hóa thôn theo phương án của xã, ngăn 1 tuyến đường không cho người dân lưu thông do nguy cơ sạt lở cao.