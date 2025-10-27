Miền núi ứng phó với sạt lở
Mưa lớn kéo dài gây ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn miền núi của thành phố Đà Nẵng. Cùng với nỗ lực sơ tán người dân và di dời tài sản đến nơi an toàn, chính quyền các địa phương lên kịch bản ứng phó nhằm ngăn ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại do thiên tai bất thường.
Nhiều điểm sạt lở phức tạp
Từ sáng sớm 24/10, khu vực vùng cao Trà My xuất hiện mưa lớn liên tục. Đến trưa 26/10, có hàng chục điểm dân cư vùng trũng thấp ngập cục bộ và ngập sâu; nhiều tuyến đường về xã, liên xã bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng.
Tại xã vùng cao Trà Giáp, sáng 26/10, nhà ông Nguyễn Văn Thiết bị sạt lở đất từ đồi núi phía sau, làm sập mảng tường lớn, đất đá tràn vào phòng khách. Rất may không có thiệt hại về người. Lực lượng dân quân, công an và đoàn viên thanh niên đã có mặt kịp thời, giúp 4 nhân khẩu trong gia đình cùng tài sản di chuyển đến nơi an toàn.
Cùng thời điểm, địa phương cũng di dời khẩn cấp 4 hộ dân khác ở thôn 2 gồm Đinh Văn Lễ, Trung Hoàng Dũng, Trần Văn Sáu và Nguyễn Xuân Trường với tổng cộng 24 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.
“Mưa lớn kéo dài, nước suối Gôn và suối Toong dâng nhanh, nhiều người vẫn liều lĩnh ra sông vớt củi, bắt cá. Chúng tôi phải dùng loa phóng thanh lưu động tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn ngừa nguy hiểm do lũ ống, lũ quét”, anh Đinh Văn Mực, Phó Bí thư Đoàn xã Trà Giáp, cho biết.
Tại khu đồi nóc ông Gú (thôn 4, Trà Giáp), vết nứt dài hàng chục mét tiếp tục mở rộng. Chính quyền xã đã bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng di dời 15 hộ dân dưới chân đồi nếu mưa lớn kéo dài.
Không chỉ Trà Giáp, các xã vùng cao khác như Trà Tân, Trà Đốc, Trà Liên, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Leng... cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Trên tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua khu vực thủy điện Sông Tranh 2, Nước Vin (xã Trà Tân) và thác 5 tầng (xã Nam Trà My), xảy ra ít nhất 5 điểm sạt lở lớn, gây chia cắt giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Tại xã Trà Tân, “điểm đen” sạt núi nghiêm trọng ở ngã ba Trà Giác cũ tiếp tục bị uy hiếp. Chính quyền đã vận động các hộ dân và tiểu thương buôn bán ven đường tạm dừng hoạt động trong thời gian mưa lớn để bảo đảm an toàn tính mạng.
Sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm
Sau các trận mưa lớn kéo dài, chính quyền xã Trà Linh tiếp tục ghi nhận tình trạng sạt lở đất phía taluy dương khu dân cư Kon Pin. Theo lãnh đạo xã, vài ngày trước, các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 29 hộ/118 nhân khẩu đồng bào Xê Đăng khỏi khu vực nguy hiểm sau khi phát hiện một vết nứt lớn trên sườn núi sau làng.
Ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, toàn bộ 29 hộ dân ở Kon Pin đang được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa thôn và các hộ dân lân cận, đảm bảo an toàn trước nạn sạt lở đất.
Sáng 26/10, mưa lớn tiếp tục xuất hiện, qua kiểm tra, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều khối đất đá từ taluy dương khu dân cư này có dấu hiệu sạt trượt, ảnh hưởng đến nhà ở các hộ dân nằm trong khu vực được sơ tán. Ngay lập tức, lực lượng xung kích được huy động, triển khai di dời toàn bộ một ngôi nhà khỏi khu vực nguy hiểm.
“Hiện thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài khiến tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa thể lường trước được. Chúng tôi lên phương án tiếp tục hỗ trợ, động viên người dân ở tạm tại khu vực được bố trí, khuyến cáo không tự ý trở về làng khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Chính quyền xã và cộng đồng địa phương hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm và thường xuyên thăm hỏi, động viên. Ngoài ra, chúng tôi cũng cử lực lượng túc trực thường xuyên tại khu vực có vết nứt nhằm kịp thời theo dõi, chủ động ứng phó khi có diễn biến bất thường”, ông Hải chia sẻ.
Tại xã Trà My, ngay trong buổi sáng 26/10, chính quyền địa phương huy động lực lượng tham gia hỗ trợ sơ tán 42 hộ với hơn 200 nhân khẩu thuộc các thôn 2, Đồng Bàu, Tân Hiệp và Đàng Bộ đến tạm trú tại trường học và nhà sinh hoạt văn hóa để tránh sạt lở đất.
Ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My cho hay, toàn bộ các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao được sơ tán kịp thời, đảm bảo bố trí nơi ở, điều kiện ăn uống an toàn, chu đáo. “Qua kiểm tra, hiện trên địa bàn xã có 4 điểm sạt lở nhẹ, một số tuyến đường liên xã bị ngập cục bộ. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai xã đang nỗ lực đến với người dân tại các điểm sạt để kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động ứng phó trước thiên tai, mưa lũ”, ông Huy cho biết.
Chủ động trước mọi tình huống
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các xã miền núi, ngoài tình trạng sạt lở đất trên các tuyến giao thông và khu dân cư, còn xuất hiện tình trạng lũ dâng cao đột ngột khiến nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập. Để kịp thời ứng phó, bên cạnh phát huy phương án “4 tại chỗ” trong cộng động dân cư, chính quyền các địa phương huy động lực lượng túc trực cảnh báo, vận động người dân dự trữ lương thực, đảm bảo đủ ăn trong thời điểm xảy ra mưa lũ kéo dài.
Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, kinh nghiệm ứng phó mưa lũ hằng năm tiếp tục được ứng dụng tại địa phương, nhất là việc khảo sát vị trí có nguy cơ sạt lở cao, trong đó ưu tiên khu vực dân cư, trung tâm hành chính, trường học… nhằm đảm bảo an toàn. Ngoài ra, địa phương chủ động phương án huy động xe ô tô của các lực lượng công an, biên phòng và các vật dụng cần thiết phục vụ hoạt động ứng phó thiên tai; vận động nhân dân dự trữ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu dùng trong thời gian mưa bão.
Theo ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, qua kiểm tra nắm tình hình, hiện nay trên địa bàn xã xuất hiện một số vị trí sạt lở nghiêm trọng. Một số điểm dân cư mới có dấu hiện sạt trượt cả taluy dương và âm, chính quyền địa phương khẩn trương di dời người dân về nơi an toàn theo phương án.
Bên cạnh đó, có 2 điểm trường thôn bị sạt taluy phía sau phòng học, tuyến đường ĐH3 (từ trung tâm xã Trà Tập mới đi xã Trà Cang cũ) bị sạt lở chia cắt, chưa thể lưu thông. “Rất may, nhờ chủ động và chuẩn bị tốt trước cơn bão số 12 theo chỉ đạo của thành phố nên mọi tình huống đang trong tầm kiểm soát”, ông Thực nói.
Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống với lưu lượng lớn, nguy cơ sạt lở và lũ dâng được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương miền núi. Chủ động phương án ứng phó trước mọi tình huống đang được các địa phương gấp rút triển khai, đảm bảo không để xảy ra tình huống bất ngờ trước mưa lũ.
Chủ động ứng phó ngập lụt
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt; đồng thời bố trí lực lượng túc trực, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời hỗ trợ người dân.
Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên Nguyễn Chí Công cho biết, sáng 26/10, lượng mưa đo được trên địa bàn dao động từ 46mm đến 79mm. UBND xã đã yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tăng cường cập nhật bản tin thời tiết, lũ, sạt lở để kịp thời thông báo cho người dân; bố trí lực lượng canh gác, đặt biển cảnh báo tại những điểm ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn nguy hiểm.
Mưa lớn gây sạt lở tại tuyến vành đai phía Tây, đoạn qua thôn Hòa Thọ, xã Hòa Vang. Để bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, chỉ cho phép phương tiện di chuyển một chiều qua khu vực này. Theo ông Đặng Xuân Thành, Phó phòng Kinh tế xã Hòa Vang, khu vực sạt lở trên có nguy cơ ảnh hưởng đến gần 20 hộ dân xung quanh. Chính quyền địa phương đã thông báo, hướng dẫn người dân chủ động biện pháp phòng ngừa; trong trường hợp mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở lan rộng, địa phương sẽ kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn.
Cùng với đó, mưa lớn khiến khu vực Túy Loan Đông 2 xảy ra tình trạng ngập úng do nước thoát chậm. Trước tình hình này, UBND xã Hòa Vang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, ban nhân dân 21 thôn trên địa bàn theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Ông Lê Đức Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà cho biết, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khu vực xung yếu, trũng thấp chủ động thu hoạch sớm rau màu, cây ăn quả đến kỳ và di dời vật nuôi đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng công an, quân sự xã tổ chức trực ban 24/24 với 100% quân số, chuẩn bị sẵn sàng xuồng, áo phao và các phương tiện cứu hộ để kịp thời hỗ trợ nhân dân khi có tình huống thiên tai xảy ra.
Trong khi đó, theo Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng, hiện khu vực trũng thấp ở thôn Trường Định và khu vực đèo Hải Vân cơ bản vẫn an toàn, chưa ghi nhận sạt lở. Chính quyền phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra.
NGỌC QUỐC