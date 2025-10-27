Xã hội Miền núi ứng phó với sạt lở Mưa lớn kéo dài gây ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn miền núi của thành phố Đà Nẵng. Cùng với nỗ lực sơ tán người dân và di dời tài sản đến nơi an toàn, chính quyền các địa phương lên kịch bản ứng phó nhằm ngăn ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại do thiên tai bất thường.

Chính quyền xã Trà Linh di dời khẩn cấp một nhà dân tại Kon Pin do sạt lở. Ảnh: MINH HẢI

Nhiều điểm sạt lở phức tạp

Từ sáng sớm 24/10, khu vực vùng cao Trà My xuất hiện mưa lớn liên tục. Đến trưa 26/10, có hàng chục điểm dân cư vùng trũng thấp ngập cục bộ và ngập sâu; nhiều tuyến đường về xã, liên xã bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng.

Tại xã vùng cao Trà Giáp, sáng 26/10, nhà ông Nguyễn Văn Thiết bị sạt lở đất từ đồi núi phía sau, làm sập mảng tường lớn, đất đá tràn vào phòng khách. Rất may không có thiệt hại về người. Lực lượng dân quân, công an và đoàn viên thanh niên đã có mặt kịp thời, giúp 4 nhân khẩu trong gia đình cùng tài sản di chuyển đến nơi an toàn.

Cùng thời điểm, địa phương cũng di dời khẩn cấp 4 hộ dân khác ở thôn 2 gồm Đinh Văn Lễ, Trung Hoàng Dũng, Trần Văn Sáu và Nguyễn Xuân Trường với tổng cộng 24 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm.

“Mưa lớn kéo dài, nước suối Gôn và suối Toong dâng nhanh, nhiều người vẫn liều lĩnh ra sông vớt củi, bắt cá. Chúng tôi phải dùng loa phóng thanh lưu động tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn ngừa nguy hiểm do lũ ống, lũ quét”, anh Đinh Văn Mực, Phó Bí thư Đoàn xã Trà Giáp, cho biết.

Tại khu đồi nóc ông Gú (thôn 4, Trà Giáp), vết nứt dài hàng chục mét tiếp tục mở rộng. Chính quyền xã đã bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng di dời 15 hộ dân dưới chân đồi nếu mưa lớn kéo dài.

Không chỉ Trà Giáp, các xã vùng cao khác như Trà Tân, Trà Đốc, Trà Liên, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Leng... cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Trên tuyến quốc lộ 40B, đoạn qua khu vực thủy điện Sông Tranh 2, Nước Vin (xã Trà Tân) và thác 5 tầng (xã Nam Trà My), xảy ra ít nhất 5 điểm sạt lở lớn, gây chia cắt giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Tại xã Trà Tân, “điểm đen” sạt núi nghiêm trọng ở ngã ba Trà Giác cũ tiếp tục bị uy hiếp. Chính quyền đã vận động các hộ dân và tiểu thương buôn bán ven đường tạm dừng hoạt động trong thời gian mưa lớn để bảo đảm an toàn tính mạng.

Sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Sau các trận mưa lớn kéo dài, chính quyền xã Trà Linh tiếp tục ghi nhận tình trạng sạt lở đất phía taluy dương khu dân cư Kon Pin. Theo lãnh đạo xã, vài ngày trước, các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 29 hộ/118 nhân khẩu đồng bào Xê Đăng khỏi khu vực nguy hiểm sau khi phát hiện một vết nứt lớn trên sườn núi sau làng.

Sạt lở kèm lũ gây chia cắt cục bộ tuyến đường từ xã Trà Liên. Ảnh: HUY PHÙNG

Ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, toàn bộ 29 hộ dân ở Kon Pin đang được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa thôn và các hộ dân lân cận, đảm bảo an toàn trước nạn sạt lở đất.

Sáng 26/10, mưa lớn tiếp tục xuất hiện, qua kiểm tra, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều khối đất đá từ taluy dương khu dân cư này có dấu hiệu sạt trượt, ảnh hưởng đến nhà ở các hộ dân nằm trong khu vực được sơ tán. Ngay lập tức, lực lượng xung kích được huy động, triển khai di dời toàn bộ một ngôi nhà khỏi khu vực nguy hiểm.

“Hiện thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài khiến tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa thể lường trước được. Chúng tôi lên phương án tiếp tục hỗ trợ, động viên người dân ở tạm tại khu vực được bố trí, khuyến cáo không tự ý trở về làng khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Chính quyền xã và cộng đồng địa phương hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm và thường xuyên thăm hỏi, động viên. Ngoài ra, chúng tôi cũng cử lực lượng túc trực thường xuyên tại khu vực có vết nứt nhằm kịp thời theo dõi, chủ động ứng phó khi có diễn biến bất thường”, ông Hải chia sẻ.

Tại xã Trà My, ngay trong buổi sáng 26/10, chính quyền địa phương huy động lực lượng tham gia hỗ trợ sơ tán 42 hộ với hơn 200 nhân khẩu thuộc các thôn 2, Đồng Bàu, Tân Hiệp và Đàng Bộ đến tạm trú tại trường học và nhà sinh hoạt văn hóa để tránh sạt lở đất.

Ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My cho hay, toàn bộ các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao được sơ tán kịp thời, đảm bảo bố trí nơi ở, điều kiện ăn uống an toàn, chu đáo. “Qua kiểm tra, hiện trên địa bàn xã có 4 điểm sạt lở nhẹ, một số tuyến đường liên xã bị ngập cục bộ. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai xã đang nỗ lực đến với người dân tại các điểm sạt để kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động ứng phó trước thiên tai, mưa lũ”, ông Huy cho biết.

Chủ động trước mọi tình huống

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các xã miền núi, ngoài tình trạng sạt lở đất trên các tuyến giao thông và khu dân cư, còn xuất hiện tình trạng lũ dâng cao đột ngột khiến nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập. Để kịp thời ứng phó, bên cạnh phát huy phương án “4 tại chỗ” trong cộng động dân cư, chính quyền các địa phương huy động lực lượng túc trực cảnh báo, vận động người dân dự trữ lương thực, đảm bảo đủ ăn trong thời điểm xảy ra mưa lũ kéo dài.

Nhiều khu dân cư ở miền núi bị chia cắt do mưa lũ. Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, kinh nghiệm ứng phó mưa lũ hằng năm tiếp tục được ứng dụng tại địa phương, nhất là việc khảo sát vị trí có nguy cơ sạt lở cao, trong đó ưu tiên khu vực dân cư, trung tâm hành chính, trường học… nhằm đảm bảo an toàn. Ngoài ra, địa phương chủ động phương án huy động xe ô tô của các lực lượng công an, biên phòng và các vật dụng cần thiết phục vụ hoạt động ứng phó thiên tai; vận động nhân dân dự trữ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu dùng trong thời gian mưa bão.

Theo ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, qua kiểm tra nắm tình hình, hiện nay trên địa bàn xã xuất hiện một số vị trí sạt lở nghiêm trọng. Một số điểm dân cư mới có dấu hiện sạt trượt cả taluy dương và âm, chính quyền địa phương khẩn trương di dời người dân về nơi an toàn theo phương án.

Bên cạnh đó, có 2 điểm trường thôn bị sạt taluy phía sau phòng học, tuyến đường ĐH3 (từ trung tâm xã Trà Tập mới đi xã Trà Cang cũ) bị sạt lở chia cắt, chưa thể lưu thông. “Rất may, nhờ chủ động và chuẩn bị tốt trước cơn bão số 12 theo chỉ đạo của thành phố nên mọi tình huống đang trong tầm kiểm soát”, ông Thực nói.

Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống với lưu lượng lớn, nguy cơ sạt lở và lũ dâng được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương miền núi. Chủ động phương án ứng phó trước mọi tình huống đang được các địa phương gấp rút triển khai, đảm bảo không để xảy ra tình huống bất ngờ trước mưa lũ.