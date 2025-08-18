Nông nghiệp Mở hướng chăn nuôi heo an toàn sinh học Lãnh đạo thành phố đánh giá cao dự án trang trại chăn nuôi heo Quế Lâm 3, Quế Lâm 4 đang được Công ty CP An Cư Đức Phú triển khai ở thôn Phước Hội (xã Quế Phước) và giao nhiệm vụ chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng hỗ trợ chủ dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (áo trắng, giữa) nghe đại diện các sở, ngành, địa phương thông tin về dự án trang trại chăn nuôi heo Quế Lâm 3, Quế Lâm 4 của Công ty CP An Cư Đức Phú. Ảnh: QUANG VIỆT

Đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng dẫn đầu vừa có chuyến khảo sát địa điểm triển khai dự án trang trại chăn nuôi heo Quế Lâm 3, Quế Lâm 4.

Nhìn từ trên cao, đó là thung lũng sâu, rộng, trong lành, cách xa khu dân cư. Tuy vậy, trang trại không cách trở bởi thông suốt kết nối với quốc lộ 14H và đường Trường Sơn Đông.

Lãnh đạo thành phố cho rằng, cần khẩn trương chuẩn bị, sẵn sàng mọi điều kiện để triển khai nhanh chóng dự án, qua đó phát huy trong thực tế những giá trị, mục tiêu thiết thực.

Ông Đỗ Xuân Đức, Tổng Giám đốc Công ty CP An Cư Đức Phú, cho biết ông đang định cư ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng muốn đóng góp cho phát triển quê hương nên đầu tư dự án. Mục tiêu là xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái quy mô 10.000 con (5.000 con ở Quế Lâm 3 và 5.000 con ở Quế Lâm 4) nhằm cung cấp heo giống chất lượng cao cho bà con nông dân trên địa bàn thành phố chăn nuôi hiệu quả.

Dự án còn vì mục đích góp sức phát triển nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn sinh học, thân thiện với môi trường; tạo công việc ổn định cho lao động địa phương; thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững.

Tổng diện tích triển khai dự án là hơn 50ha, tổng vốn đầu tư 470 tỷ đồng (chi phí xây dựng hạ tầng, chuồng trại chăn nuôi, chi phí con giống, vận hành) kỳ vọng cung cấp ra thị trường 270.000 con heo giống/năm.

Bên dưới là khu vực chăn nuôi heo an toàn sinh học của Công ty CP An Cư Đức Phú. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng Công ty CP An Cư Đức Phú cần lập dự án đầu tư đúng theo hướng công nghệ cao; cần thuê ngay đơn vị tư vấn để đánh giá tác động môi trường của dự án.

Theo đó, đánh giá kỹ càng về đất rừng, lâm nghiệp, thủy văn, dòng chảy, thoát nước mùa lũ…, tránh ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường xung quanh.

Doanh nghiệp cần khẩn trương lập quy hoạch chi tiết, lập thủ tục đất đai để chính quyền xã phê duyệt quy hoạch chi tiết và có đủ điều kiện để giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng dự án.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, dự án trang trại chăn nuôi heo Quế Lâm 3, Quế Lâm 4 đã được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp nhận chủ trương đầu tư vào ngày 9/5/2025. Đây là dự án lớn kỳ vọng mở ra hướng chăn nuôi heo tuần hoàn, bền vững, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, tạo chuyển dịch kinh tế khu vực nông thôn.

Công ty CP An Cư Đức Phú cần triển khai các hồ sơ, thủ tục chặt chẽ để xây dựng, thực hiện chăn nuôi thời gian đến. Doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá tác động môi trường thực sự khoa học, bài bản để trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ kiểm tra, thẩm định và phê duyệt.

“Chủ đầu tư cần thực hiện nhanh quy hoạch chi tiết dự án, nếu gặp trở ngại, liên hệ Sở Xây dựng để được hỗ trợ. Đối với các thủ tục đất đai của dự án, chính quyền xã Quế Phước, Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng hành trợ lực. Đối với giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND xã Quế Phước sẽ trợ giúp”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nói.