Giao thông - Xây dựng Mưa lớn gây thiệt hại cho hạ tầng giao thông Đà Nẵng ước hơn 100 tỷ đồng ĐNO - Theo thống kê từ các đơn vị chức năng của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, mưa to kéo dài những ngày qua đã gây thiệt hại cho hạ tầng giao thông tính sơ bộ hơn 101 tỷ đồng.

Khắc phục sạt lở để thông xe trên tuyến quốc lộ 40B. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Ông Huỳnh Lê Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam cho biết, tính đến 15 giờ chiều ngày 30/10, tổng cộng 6 tuyến quốc lộ được giao cho đơn vị quản lý bị thiệt hại ước tính khoảng 18,37 tỷ đồng. Trong đó, quốc lộ 40B chiếm đến hơn 11,328 tỷ đồng để khắc phục 41 điểm sạt lở taluy dương, xói lở mặt đường, rãnh dọc; 6 điểm xói lở taluy âm; hư hỏng mặt đường tại 2 đoạn; xói lở móng cầu Đăk Pxi.

Taluy âm tại lý trình km5+800, tuyến ĐT606 đoạn qua xã Tâ Giang bị sạt lở nặng. Ảnh: CÔNG TÚ

Đối với hệ thống tỉnh lộ (ĐT), đơn vị này cho biết ước tính sơ bộ thiệt hại lên tới 74,829 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí để khắc phục tuyến ĐT615 chiếm hơn 18 tỷ đồng (sửa chữa sạt lở taluy dương, xây dựng mới cầu Ông Hội); tuyến ĐT606 là 9,369 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Minh Nga, Phó Giám đốc Ban Bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng thông tin, ước tính thiệt hại sơ bộ mưa lũ gây ra đối với tuyến ĐT601 khoảng 8 tỷ đồng. Kinh phí nêu trên là chưa tính một số vị trí đường giao thông của tuyến ĐT601 bị hư hỏng, chia cắt vì vậy mà ban và đơn vị quản lý đường chưa thể tiếp cận để kiểm tra đánh giá thiệt hại. Trong khi đó, ước tính kinh phí khắc phục thiệt hại đường Như Nguyệt (địa bàn phường Hải Châu) khoảng 200 triệu đồng.

Tuyến ĐT601, đoạn qua phường Hải Vân bị sạt lở rất nặng. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Liên quan đến khắc phục hậu quả mưa lũ, ngày 29/10, Khu Quản lý đường bộ III đã ban hành quyết định xuất kho 5.000 rọ thép bọc nhựa (là tài sản của Bộ Xây dựng) bàn giao cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng để ứng phó khẩn cấp và thực hiện khắc phục hư hỏng công trình đường bộ do mưa lũ gây ra trên địa bàn.