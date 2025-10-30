Giao thông - Xây dựng Sớm thông tuyến đảm bảo an toàn giao thông Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn thành phố bị sạt lở, gây cản trở giao thông nhiều khu vực. Các lực lượng liên quan nỗ lực triển khai các phương án khắc phục, thông tuyến bước một nhanh nhất có thể.

Đường dẫn vào mố cầu Ca Da trên QL24C bị hư hỏng nặng thêm. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhiều tuyến sạt lở, hư hỏng

Nằm trên quốc lộ 24C, đường dẫn vào mố cầu Ca Da qua địa phận các xã Trà Liên và Trà Tân bị sụt lún sâu do nước lũ dâng cao, chảy xiết làm xói lở. Sở Xây dựng thành phố đã chỉ đạo khắc phục tạm thời bằng cách đắp cấp phối đá dăm vào hố sụt, trước mắt cho xe máy lưu thông.

Tuy nhiên, mưa to khu vực công trình khiến nước lũ tiếp tục dâng cao làm xói trôi cấp phối đá dăm; đơn vị quản lý đành quay lại rào chắn, chốt chặn không cho lưu thông. Dù đã tập kết vật tư, vật liệu để khắc phục căn cơ, nhưng vào sáng 29/10, bản dẫn từ đường dẫn vào mố cầu Ca Da bị lũ dữ làm sập.

Sạt lở tái diễn rất nghiêm trọng trên quốc lộ 40B với hàng chục điểm, làm tắc giao thông tại một số vị trí. Riêng sáng 29/10, đất đá từ taluy dương lý trình km66+700 (xã Trà Tân) đổ xuống mặt đường làm tắc giao thông. Vẫn tại địa phận xã Trà Tân, taluy dương lý trình km80+100 lại sạt lở với hàng nghìn mét khối đất đá, làm hư hỏng toàn bộ hộ lan mềm.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam cho biết, quốc lộ 40B bị tắc đường ở km61+000 do ngập nước, phương tiện không thể lưu thông thông suốt đoạn km66+000 đến 85+000 vì sạt lở.

Nối từ đô thị Hội An lên miền núi Nông Sơn (cũ), tuyến quốc lộ 14H bị chia cắt chủ yếu bởi tình trạng ngập sâu do nước sông Thu Bồn dâng cao. Một số điểm sạt lở nhỏ đã được đơn vị quản lý đường khắc phục thông xe.

Quốc lộ 14G cũng gần như tương tự với quốc lộ 14H, khi đoạn đầu tuyến từ lý trình km0+900 - km2+700 bị ngập sâu nên phải cấm đường. Các vị trí sạt lở nhỏ được khẩn trương hót dọn, thông xe một vệt. Quốc lộ 14B và quốc lộ 14D có một số điểm bị nước băng qua làm ách tắc giao thông cục bộ, đành phải chờ nước rút.

Nằm sát dưới chân taluy phía phải của tuyến cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên, nền đường ĐT601 (qua phường Hải Vân) bị sạt và xói hàm ếch mái taluy phía tiếp giáp suối. Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) cho biết, thực tế vừa nêu ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng xảy ra nứt dọc trên cao tốc.

Ban quản lý đã cảnh báo nguy cơ sạt trượt tuyến cao tốc đoạn lý trình km50+700 - km50+800 đến ngành chức năng, địa phương và đơn vị liên quan để thông báo, ngăn chặn không cho người và phương tiện lưu thông, hay làm việc phía dưới đường ĐT601 (khu vực nguy cơ sạt trượt). Nhà thầu thi công tại dự án bố trí người trực chốt, biển cảnh báo không cho các phương tiện lưu thông qua cao tốc nhằm đảm bảo an toàn.

Mưa to kéo dài gây sạt lở taluy dương, làm ách tắc lưu thông tuyến quốc lộ 14E qua địa bàn xã Phước Hiệp. Địa phương đã kiến nghị thành phố có giải pháp khắc phục khẩn cấp để thông tuyến. Những ngày qua, mưa to liên tục đổ xuống đã làm cho taluy dương trên tuyến quốc lộ 14E sạt lở gây ách tắc lưu thông.

Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam khắc phục thông xe trên tuyến QL40B. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp cho biết, nhằm phục vụ đi lại khám chữa bệnh của người dân, đặc biệt là các trường hợp cần cấp cứu, việc khắc phục, thông tuyến qua các vị trí sạt lở trên quốc lộ 14E là rất cấp thiết. Chính vì vậy, địa phương đã gửi văn bản kiến nghị UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Xây dựng chỉ đạo đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 4) và các nhà thầu thi công khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện cơ giới để khắc phục các điểm sạt lở lớn, sớm thông tuyến tạm thời phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm, cấp cứu y tế khẩn cấp.

Trước mắt, UBND xã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, các lực lượng xung kích của xã và thôn ứng trực 24/24 giờ; rào chắn, cắm biển báo, ngăn chặn người dân qua lại tại các điểm nguy hiểm. Các lực lượng của xã Phước Hiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công trong công tác khắc phục khi điều kiện thời tiết cho phép.

Rạng sáng 29/10, một lượng đất, đá rất lớn tiếp tục sạt trượt xuống cao tốc La Sơn - Túy Loan. Lực lượng chức năng cảnh báo các phương tiện không lưu thông qua tuyến, khi chưa có thông báo.

Giám đốc Quản lý dự án mở rộng tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) Trần Đức Hiệp cho biết, các phương tiện chưa thể lưu thông qua tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan do sạt lở đường. Cụ thể, rạng sáng 29/10, tại Km42, 20.000m3 đất đá đã tràn xuống, lấp kín mặt đường cao tốc, gây tắc nghẽn giao thông. Các đơn vị chức năng đang phân luồng đảm bảo giao thông, đồng thời tập trung nỗ lực sớm thông tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Trước đó, tuyến cao tốc này cũng liên tục bị sạt lở do mưa lớn. Trong 3 ngày 26, 27 và 28/10, trên tuyến đã xảy ra nhiều điểm tại Km41, Km42 và Km46. Theo ước tính, khoảng 80.000m3 đất, đá, cây cối đã tràn xuống cao tốc trong 4 ngày qua.

Theo Khu Đường bộ III, tính đến đầu giờ sáng 29/10, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài mấy ngày qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 22 điểm sạt lở gây tắc đường. Cụ thể, đường Hồ Chí Minh có 22 vị trí tắc đường, trong đó có 4 vị trí đang tắc đường hoàn toàn và 18 vị trí đã thông xe được 1 vệt.

Cụ thể, các vị trí đang ách tắc hoàn toàn tại Km1372+340, Km1372+900, Km1373+150 và Km1377+500 đường Hồ Chí Minh, đất đá sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn. Các đơn vị vẫn đang túc trực tại hiện trường và nỗ lực triển khai dọn đất đá sạt lở phấn đấu thông xe trong thời gian sớm nhất.

Do mưa lớn tiếp tục, kết hợp với thủy điện xả lũ, thành phố vẫn đang có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi, đồng thời cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3. Theo thống kê sơ bộ của UBND thành phố, có khoảng 2 cây số là đường giao thông đã bị hư hỏng và sạt lở gần 63.000m3 đất đá xuống đường. Bên cạnh đó, khu vực bờ biển Hội An có vị trí bị sạt lở rất nặng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Gác chắn, cảnh báo không cho các phương tiện lưu thông qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên, vị trí tiếp giáp tuyến ĐT601. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Nỗ lực để giao thông thông suốt

Theo đơn vị quản lý, tuyến ĐT601 bị sạt lở nền, mặt đường bê tông xi măng và taluy âm tại lý trình km20+100 với khoảng chiều dài 100m. Việc khắc phục sẽ tiến hành bằng giải pháp lắp đặt rọ đá có lớp vải địa kỹ thuật để chống rút trôi đất, nhằm giữ ổn định tạm thời chân taluy âm, hạn chế sạt lở phát sinh trong quá trình mưa lũ đang diễn ra (khối lượng tạm tính khoảng 1.500 rọ đá). Đắp vật liệu phù hợp bổ sung phần nền mặt đường bị sạt lở đến đỉnh vai đường (khối lượng đắp khoảng 200m3). Chiều dài xử lý dọc theo đoạn hộ lan mềm hiện trạng, chiều cao khoảng 15m, chiều rộng khoảng 10m.

Tuy nhiên, việc khắc phục đang tạm dừng để đảm bảo an toàn theo văn bản của Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, chờ thời tiết thuận lợi sẽ triển khai.

Đối với các tuyến đường do đơn vị quản lý, ông Nguyễn Văn Sỹ cho biết, trời hiện vẫn đang mưa rất to, cho nên anh em công nhân chờ thời điểm an toàn sẽ khẩn trương khắc phục thông xe một vệt.

Được giao quản lý quốc lộ 40B, đoạn từ lý trình km85+850 - km141+080 (địa phận các xã Nam Trà My và Trà Linh), đại diện Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam chia sẻ, trưa 29/10, sạt lở taluy dương trên tuyến gây tắc đường tại 7 vị trí. Trời mưa như trút nước, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra uy hiếp người trực tiếp tham gia khắc phục. Canh thời điểm vừa ngớt mưa, đơn vị sẽ bắt đầu tiếp cận thông xe tạm một làn.

Tuyến ĐT606 về vùng cao Tây Giang có khoảng 15 điểm tắc giao thông và nhiều điểm sạt lở nhỏ. Đơn vị quản lý đã hợp đồng một doanh nghiệp chuyên nghiệp tạm thời thực hiện đảm bảo giao thông đoạn đầu tuyến (xã A Vương) cho đến trung tâm xã Tây Giang.

Đối với đoạn từ xã Tây Giang lên xã Hùng Sơn, đơn vị quản lý đã bố trí 3 máy đào, 1 xúc lật, 2 ô tô tải sẵn sàng tiếp tục thông tuyến. Khó khăn nan giải là trời mưa rất to, sóng điện thoại yếu nên gây trở ngại trong quá trình cảnh giới an toàn thông tin các điểm sạt và cung cấp hình ảnh về trung tâm chỉ huy.

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng nhìn nhận mưa to càng kéo dài thì việc khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt càng chồng chất khó khăn do điều kiện làm việc khắc nghiệt, thiếu an toàn và sạt lở tái diễn liên tục. “Các đơn vị đã cố gắng rồi thì cố gắng thêm tí nữa. Thông được một vệt thông xe bước một rồi thì quay lại thông rộng hơn tí nữa. Các phòng ban, đơn vị đã động viên anh em rồi thì động viên thêm tí nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, cứu hộ cứu nạn”, ông Thanh nhấn mạnh.l