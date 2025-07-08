Văn hóa - Văn nghệ Nâng cao chất lượng triển lãm chuyên đề ở bảo tàng mỹ thuật ĐNO - Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đang tích cực kết nối, phối hợp các bảo tàng mỹ thuật trong nước để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tìm giải pháp đổi mới công tác tổ chức triển lãm chuyên đề, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm ngày càng cao của công chúng.

Khách tham quan triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng Nguyễn Thị Trinh, những năm qua, công tác triển lãm chuyên đề tại các bảo tàng mỹ thuật ở Việt Nam có nhiều khởi sắc, đặc biệt trong việc chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn đối mặt với nhiều hạn chế, khó khăn và thách thức. Yêu cầu từ thực tiễn đặt ra ngày càng cấp thiết trong việc đổi mới hoạt động để phù hợp hơn với xu hướng thẩm mỹ đương đại, hành vi tiếp cận nghệ thuật của công chúng cũng như các tiêu chuẩn mới về phát triển bền vững trong lĩnh vực bảo tàng.

Theo Thạc sĩ lý luận phê bình và lịch sử mỹ thuật Đỗ Phúc Thái Nguyên, trong bối cảnh xã hội ngày càng đề cao trải nghiệm, cá nhân hóa và chuyển đổi số, mô hình trưng bày truyền thống vốn dựa trên sắp đặt tuyến tính và tiếp nhận thụ động đang dần mất đi sức hấp dẫn.

Do đó, các bảo tàng cần tái cấu trúc theo hướng tăng cường tính tương tác và nhập vai, trưng bày theo chủ đề linh hoạt thay vì phân loại theo chất liệu hay niên đại, để tạo điều kiện kết nối hiện vật xuyên thời kỳ, mở rộng chiều sâu diễn giải.

“Để nâng cao chất lượng trưng bày chuyên đề tại các bảo tàng mỹ thuật, cần phát triển nội dung có chiều sâu học thuật, gắn bó với dòng chảy mỹ thuật dân tộc và các vấn đề xã hội đương đại. Chủ đề triển lãm cần mang tính thời sự và được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu bài bản, tạo ra thông điệp rõ ràng và có sức lan tỏa văn hóa”, Thạc sĩ Đỗ Phúc Thái Nguyên nhấn mạnh.

[VIDEO] - Các chuyên gia đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng triển lãm chuyên đề:

Với quan điểm đặt công chúng là trung tâm, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Bảo tàng Mỹ thuật Huế cho rằng, các bảo tàng cần đa dạng các hoạt động trải nghiệm cho khách tham quan, không chỉ giới hạn ở việc giới thiệu tác phẩm mỹ thuật theo thời kỳ hay phong cách, mà cần mở rộng sang các chủ đề mang tính liên ngành.

Đồng thời, gắn kết nội dung triển lãm với các sự kiện xã hội, lịch sử hoặc các vấn đề đương đại để tăng tính hấp dẫn, tôn vinh nghệ sĩ và các bộ sưu tập mà bảo tàng đang trưng bày và lưu giữ. Khai thác chiều sâu tư liệu để xây dựng các triển lãm chuyên đề về các họa sĩ tiêu biểu hoặc trường phái nghệ thuật đặc thù của Việt Nam.

Thiếu nhi trải nghiệm in tranh Đông Hồ tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Trong khi đó, họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha, Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho rằng, giữa các bảo tàng mỹ thuật ở Việt Nam cần phải có kế hoạch phối hợp, chia sẻ các bộ sưu tập của mình để tổ chức trưng bày chuyên đề lưu động chung hằng năm tại các bảo tàng.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, phối hợp các cá nhân và đơn vị trong và ngoài nước để tổ chức những triển lãm với nhiều loại hình nghệ thuật đương đại, đặc sắc như: nghệ thuật sắp đặt, video art, trình diễn...

Ngoài ra, tăng cường áp dụng áp dụng công nghệ mới (AR, VR, AI) trong trưng bày; xây dựng chương trình triển lãm lưu động hàng năm nhằm tiếp cận công chúng, đặc biệt là học sinh vùng sâu, vùng xa.