Chính trị Nâng cao chất lượng và kiện toàn đội ngũ cán bộ Sau một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc bồi dưỡng, đào tạo theo chuyên đề, chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhiệm vụ mới được thành phố Đà Nẵng chú trọng triển khai; đồng thời rà soát, cân đối nguồn cán bộ giữa các địa phương góp phần kiện toàn đội ngũ đáp ứng yêu cầu công việc.

Những năm qua, Đảng bộ xã Duy Xuyên tập trung bồi dưỡng chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ảnh: V.S

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

Nhằm nắm bắt kịp thời thực tế tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 02 ngày 7/8/2025 để tổ chức 14 đoàn công tác làm việc trực tiếp với các xã, phường trên địa bàn thành phố. Qua đó kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại các đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Một trong những vấn đề đáng lưu ý việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ chủ chốt và công chức, viên chức công tác tại các xã, phường, đặc khu được chú trọng nhằm đáp ứng nhiệm vụ mới. Theo đó, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 09 ngày 22/7/2025 tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu đợt 1 năm 2025.

Ngoài ra, Sở Nội vụ kịp thời triển khai khóa bồi dưỡng “Quy hoạch đô thị tích hợp hướng đến phát triển đô thị bền vững tại thành phố Đà Nẵng” của Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cho công chức quản lý về đô thị tại 23 phường thuộc thành phố. Đồng thời đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị rà soát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2025 để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình mới sau sắp xếp.

Tại xã Nam Phước, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho hay việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức cấp xã rất cần thiết, nhất là các lĩnh vực về giải quyết thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, giáo dục… Thống kê sơ bộ hiện nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 người đến liên hệ công việc tại xã, theo đó làm sao có cách phục vụ tốt nhất, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cho người dân được đặt lên hàng đầu.

“Thời gian tới, xã Nam Phước tập trung công tác đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo chuyên đề nhằm giải quyết yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, đáp ứng phục vụ nhân dân tốt hơn. Trong đó, các lĩnh vực ưu tiên đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực địa chính, xây dựng, nhất là quản lý về giáo dục”, bà Thúy Hồng nói.

Đối với khu vực miền núi, các xã chủ động tham gia những lớp tập huấn do thành phố tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ trước mắt. Ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy xã Avương cho hay, khối lượng công việc cấp xã hiện nay nhiều, rất cần đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ để vận hành suôn sẻ.

“Trong đó, xã đang thiếu cán bộ đảm bảo chuyên môn ở lĩnh vực đất đai. Lĩnh vực công nghệ thông tin hiện chỉ có 1 hợp đồng. Để đáp ứng nhiệm vụ lâu dài rất cần bổ sung nguồn nhân lực đảm bảo bên cạnh công tác tập huấn, đào tạo ngắn hạn”, ông Mạc Như Phương nói.

Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quế Sơn nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ. Ảnh: NGUYỄN SỰ

Rà soát, cân đối giữa các địa phương

Theo báo cáo số 28 ngày 29/7/2025 của UBND thành phố, một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là khẩn trương hoàn thành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác tại UBND các xã, phường. Trong đó, ưu tiên lĩnh vực phân quyền, phân cấp cho cấp xã, giải quyết thủ tục hành chính. Trong tháng 8/2025, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng được phân công theo kế hoạch.

Tính đến nay, số lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiếp tục bố trí công tác tại UBND cấp xã trên địa bàn thành phố là 33.066 người. UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tổng rà soát vị trí việc làm, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền tại các xã, phường trên địa bàn thành phố để xây dựng phương án thực hiện việc điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức giữa các xã, phường trên địa bàn thành phố, giảm dần công chức từ những địa phương đang thừa so với định mức để bố trí cho các địa phương đang thiếu nhân lực và tăng cường cán bộ, công chức, viên chức thành phố về cấp xã.

Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, số lớp và số học sinh tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc UBND các xã, phường và đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về số lượng hợp đồng lao động giáo viên được ký kết để bố trí giáo viên tăng thêm tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm học 2025 - 2026 theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ…