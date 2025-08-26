Giáo dục - Việc làm Nâng cao năng lực tiếp cận các dự án quốc tế ĐNO - Chiều 26/8, Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình tập huấn tăng cường năng lực và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, nộp hồ sơ dự án quốc tế cho các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc.

PGS.TS Trần Hữu Phúc, Phó Chủ tịch hội đồng Đại học Đà Nẵng chia sẻ tại khóa tập huấn. Ảnh: NGỌC HÀ

Cán bộ, giảng viên các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng được bà Anna Kosiorowska, Phó Giám đốc, Phân hiệu trường Đại học WSB tại Krakow (Ba Lan) - chuyên gia trong xây dựng, quản lý các dự án do EU tài trợ, hướng dẫn kỹ năng lập dự án quốc tế; kỹ năng viết đề xuất dự án, đặc biệt dự án thuộc khối châu Âu.

Đồng thời, cán bộ, giảng viên cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quan hệ đối tác, phát triển hợp tác hiệu quả với các tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục và mạng lưới nghiên cứu uy tín trên toàn cầu…

Theo PGS.TS Trần Hữu Phúc, Phó Chủ tịch hội đồng Đại học Đà Nẵng, thời gian qua, Đại học Đà Nẵng tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và ngày càng khẳng định vị thế trong các dự án lớn.

Xác định hợp tác quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm, là chiến lược để hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu uy tín trong khu vực và quốc tế, Đại học Đà Nẵng đưa kế hoạch nâng cao năng lực tiếp cận các dự án quốc tế cho cán bộ, giảng viên vào công tác năm học 2025 - 2026.

Khóa tập huấn giúp cán bộ, giảng viên tiếp cận, xây dựng và nộp hồ sơ dự án quốc tế hiệu quả; thúc đẩy cán bộ, giảng viên tích cực tham gia vào các chương trình, dự án và hoạt động hợp tác học thuật quốc tế...