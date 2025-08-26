Thứ Ba, 26/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Giáo dục - Việc làm

Nâng cao năng lực tiếp cận các dự án quốc tế

NGỌC HÀ 26/08/2025 17:09

ĐNO - Chiều 26/8, Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình tập huấn tăng cường năng lực và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, nộp hồ sơ dự án quốc tế cho các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc.

img_2716.jpg
PGS.TS Trần Hữu Phúc, Phó Chủ tịch hội đồng Đại học Đà Nẵng chia sẻ tại khóa tập huấn. Ảnh: NGỌC HÀ

Cán bộ, giảng viên các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng được bà Anna Kosiorowska, Phó Giám đốc, Phân hiệu trường Đại học WSB tại Krakow (Ba Lan) - chuyên gia trong xây dựng, quản lý các dự án do EU tài trợ, hướng dẫn kỹ năng lập dự án quốc tế; kỹ năng viết đề xuất dự án, đặc biệt dự án thuộc khối châu Âu.

Đồng thời, cán bộ, giảng viên cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quan hệ đối tác, phát triển hợp tác hiệu quả với các tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục và mạng lưới nghiên cứu uy tín trên toàn cầu…

Theo PGS.TS Trần Hữu Phúc, Phó Chủ tịch hội đồng Đại học Đà Nẵng, thời gian qua, Đại học Đà Nẵng tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và ngày càng khẳng định vị thế trong các dự án lớn.

Xác định hợp tác quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm, là chiến lược để hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu uy tín trong khu vực và quốc tế, Đại học Đà Nẵng đưa kế hoạch nâng cao năng lực tiếp cận các dự án quốc tế cho cán bộ, giảng viên vào công tác năm học 2025 - 2026.

Khóa tập huấn giúp cán bộ, giảng viên tiếp cận, xây dựng và nộp hồ sơ dự án quốc tế hiệu quả; thúc đẩy cán bộ, giảng viên tích cực tham gia vào các chương trình, dự án và hoạt động hợp tác học thuật quốc tế...

Bài liên quan
Đọc tiếp
Tăng cường kết nối hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo với Cộng đồng mạng lưới 20/20

Tăng cường kết nối hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo với Cộng đồng mạng lưới 20/20

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Tăng cường kết nối hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo với Cộng đồng mạng lưới 20/20

Tăng cường kết nối hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo với Cộng đồng mạng lưới 20/20

Xem thêm Giáo dục - Việc làm
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Giáo dục - Việc làm
      Nâng cao năng lực tiếp cận các dự án quốc tế

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO