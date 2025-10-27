Chính trị Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên phường Ngũ Hành Sơn ĐNO - Chiều 27/10, Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2025.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu báo cáo các chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: T.HUY

Tham dự tập huấn có 250 cán bộ chủ chốt của các chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận trực thuộc, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, tổ chức, văn phòng, dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.HUY

Các đại biểu được nghe báo cáo viên của Thành ủy trao đổi nhiều chuyên đề trọng tâm như: nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; phương pháp và kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; những quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cải cách hành chính và công tác văn thư - lưu trữ trong hoạt động của đảng ủy cơ sở.

Đáng chú ý, chuyên đề về nắm bắt và định hướng dư luận xã hội giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn vai trò của dư luận xã hội trong đời sống chính trị - xã hội; nắm vững kỹ năng nhận diện và xử lý thông tin, nhất là trên không gian mạng, góp phần chủ động định hướng thông tin, tạo đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính quyền.

Hội nghị cũng hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác xây dựng Đảng, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên cập nhật quy định mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.