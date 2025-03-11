Thông tin doanh nghiệp Nga - Điểm đến nổi bật trong xu hướng du lịch châu Âu 2025 Năm 2025, nước Nga nổi lên như một trong những điểm đến châu Âu được quan tâm nhất, đặc biệt với du khách Việt. Không chỉ sở hữu những thành phố lịch sử rực rỡ như Moscow hay St. Petersburg, Nga còn hấp dẫn bởi những trải nghiệm độc đáo như đêm trắng, Bắc cực quang hay thiên nhiên hùng vĩ tại Siberia. Xu hướng lựa chọn Nga cho các hành trình châu Âu đang tăng mạnh, mở ra cơ hội khám phá một châu Âu khác biệt, đầy cuốn hút.

Cảnh sắc 4 mùa của nước Nga.

Sức hút khó cưỡng của du lịch Nga trong hành trình khám phá châu Âu

Khi nhắc đến châu Âu, nhiều du khách thường nghĩ đến Paris hoa lệ, Rome cổ kính hay Barcelona năng động. Tuy nhiên, du lịch Nga đang trở thành điểm đến mới mẻ, hấp dẫn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử, kiến trúc, văn hóa và thiên nhiên.

Thủ đô Moscow là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Nga, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng Quảng trường Đỏ với Nhà thờ Thánh Basil rực rỡ sắc màu, hay Cung điện Kremlin – kho báu nghệ thuật và lịch sử quốc gia. Thành phố này còn ghi điểm bởi nhịp sống hiện đại, các bảo tàng, nhà hát nổi tiếng, khiến mọi bước chân đều là một trải nghiệm văn hóa sống động.

Cung điện Kremlin - kho báu nghệ thuật và lịch sử quốc gia Nga.

Saint Petersburg, với những kênh đào thơ mộng, cây cầu quay và Cung điện Mùa Đông, là biểu tượng kiến trúc Baroque và NeoClassic. Du lịch mùa đêm trắng, khi mặt trời chỉ lặn vài giờ mỗi ngày, mang đến cảm giác kỳ ảo khó quên, hòa mình vào những lễ hội âm nhạc ngoài trời và không gian lãng mạn hiếm nơi nào có được.

Thiên nhiên Nga cũng là điểm nhấn khiến du khách không thể bỏ qua: dãy núi Ural hùng vĩ, vùng Siberia hoang sơ, và bờ biển Bắc Băng Dương với hiện tượng Bắc Cực quang tuyệt đẹp. Đây là lý do khiến nước Nga trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm châu Âu theo một cách hoàn toàn khác biệt.

Tour du lịch Nga 2025 - Hành trình “mở lối” cho người yêu châu Âu

Năm 2025, nhận thấy tiềm năng khổng lồ của thị trường du lịch Nga, các công ty lữ hành Việt Nam như Vietsense Tr avel đã nhanh chóng đầu tư và phát triển các gói tour Nga chuyên biệt, khai thác tối đa những mùa đẹp nhất và trải nghiệm độc đáo nhất của đất nước này. Một trong những tour nổi bật là tour đêm trắng St. Petersburg, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7, khi thành phố chìm trong ánh sáng dịu dàng suốt cả ngày và đêm. Du khách có cơ hội tham gia các lễ hội âm nhạc ngoài trời, du ngoạn trên các kênh đào, chiêm ngưỡng cảnh tượng cầu quay lung linh.

Với những người yêu thiên nhiên kỳ vĩ, tour Bắc cực quang Murmansk là lựa chọn hoàn hảo. Đây là cơ hội để quan sát hiện tượng ánh sáng huyền ảo trên bầu trời Bắc Cực, kết hợp trải nghiệm cuộc sống dân cư địa phương và khám phá văn hóa Sami đặc trưng. Hành trình này mang đến cảm giác vừa phiêu lưu, vừa lãng mạn - điều mà hiếm nơi nào ở châu Âu có thể sánh bằng.

Tour Săn Bắc Cực Quang Murmansk Nước Nga 7 ngày của Vietsense.

Đối với những tín đồ của lịch sử và kiến trúc, tour Moscow - thủ đô pha trộn giữa quá khứ và hiện đại sẽ không làm thất vọng. Khám phá các cung điện, nhà thờ, bảo tàng nổi tiếng, thưởng thức nghệ thuật ballet và ẩm thực Nga đặc trưng sẽ giúp du khách cảm nhận trọn vẹn nhịp sống năng động nhưng cũng đầy cổ kính của thủ đô.

Các hành trình này không chỉ mang đến trải nghiệm đa chiều với những góc nhìn mới về xứ sở Bạch Dương - một châu Âu khác biệt, đầy ấn tượng khó quên.

Sẵn sàng khám phá nước Nga - “trái tim mới” của du lịch châu Âu

Trong bản đồ du lịch châu Âu, du lịch Nga đang dần khẳng định vị thế của một “trái tim mới” - nơi giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển và sức sống hiện đại. Nga không chỉ hấp dẫn bởi quy mô lãnh thổ rộng lớn hay nền văn hóa đa sắc tộc, mà còn bởi hành trình khám phá mang đậm dấu ấn trải nghiệm: từ sắc trắng kỳ diệu của mùa đông Moscow đến khung cảnh rực rỡ của “đêm trắng” St. Petersburg hay dải cực quang huyền ảo nơi Murmansk xa xôi.

Sự bùng nổ của xu hướng du lịch trải nghiệm đã khiến Nga trở thành điểm đến chiến lược trong năm 2025. Giữa bức tranh ấy, Vietsense Travel - thương hiệu lữ hành tiên phong trong việc thiết kế tour Nga chất lượng cao - đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, mở ra nhiều lựa chọn hành trình phù hợp với nhu cầu đa dạng của du khách Việt.

Đoàn khách Vietsense trong chuyến du lịch Nga.

Không chỉ chú trọng tham quan các biểu tượng nổi tiếng, các tour của Vietsense Travel còn hướng đến giá trị trải nghiệm sâu hơn: tìm hiểu lịch sử Nga qua những công trình trăm tuổi, cảm nhận nghệ thuật ballet và âm nhạc cổ điển, hay đơn giản là thưởng trà samovar cùng người dân bản địa.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và am hiểu văn hóa sở tại, Vietsense Travel đang góp phần giúp hành trình du lịch Nga trở nên gần gũi, thuận tiện và nhiều cảm xúc hơn. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá một đất nước, mà còn là cơ hội để du khách tìm thấy vẻ đẹp châu Âu giữa lòng nước Nga.