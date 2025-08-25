Xã hội Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khen thưởng nhiều điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ĐNO - Sáng 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I (2025 - 2030); biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 128 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: T. HUY

Giai đoạn 2020 - 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố phát động và các phong trào thi đua chuyên đề của ngành, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, đóng góp cho ngành và phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Giám đốc sở tặng giấy khen cho 20 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; tham mưu Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 3 cá nhân. Sở được tặng 4 Cờ thi đua của Chính phủ với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm,

Trong công tác tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), sở phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 78 tập thể và 48 cá nhân.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: T.HUY

Trong phong trào thi đua của khối doanh nghiệp, đơn vị thi đua đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch thành phố. Trong 5 năm qua, có 22 lượt doanh nghiệp tiêu biểu được UBND thành phố tặng bằng khen.

Các phong trào thi đua về công tác an sinh xã hội ngày càng thiết thực. Có 396 tập thể và 612 cá nhân của sở và ngoài ngành được UBND thành phố tặng bằng khen chuyên đề và đột xuất. Giám đốc sở tặng giấy khen cho 173 tập thể và 598 cá nhân.

Giai đoạn 2025 - 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động; thường xuyên quan tâm, đôn đốc công chức, người lao động thực hiện tốt các nội dung thi đua và giao ước thi đua.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc...