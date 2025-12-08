Thứ Ba, 12/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Y tế

Ngày hội “Giọt hồng người chiến sĩ” tiếp nhận hơn 720 đơn vị máu

VINH ANH 12/08/2025 16:05

ĐNO - Thiếu tá Bùi Anh Đức, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng người chiến sĩ” năm 2025 do Công an thành phố tổ chức sáng 12/8 tiếp nhận 723 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra.

z6898054960073_2b4d0c187c550ceedf98432853909227.jpg
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng đăng ký hiến máu. Ảnh: A.Đ

Hoạt động hiến máu diễn ra đồng thời tại 2 địa điểm: Hội trường Công an thành phố (số 43 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) và Bệnh xá số 02 Công an thành phố (đường N24, phường Tam Kỳ).

Kết quả, ngày hội tiếp nhận 723 đơn vị máu (tại Hội trường Công an thành phố tiếp nhận 577 đơn vị máu, tại Bệnh xá số 02 tiếp nhận 146 đơn vị máu), vượt hơn 200 đơn vị máu so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

z6898055032976_aafa0a69501b845f4c6ed1ea1c057205(1).jpg
Các chiến sĩ trẻ Công an thành phố tại ngày hội “Giọt hồng người chiến sĩ”. Ảnh: A.Đ

Ngày hội được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Qua hoạt động góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; đặc biệt đề cao và tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của hiến máu tình nguyện trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an thành phố.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Học viên Cảnh sát nhân dân kịp thời hiến máu cứu người

Học viên Cảnh sát nhân dân kịp thời hiến máu cứu người

Tôn vinh 279 tập thể, cá nhân tiêu biểu về hiến máu tình nguyện

Tôn vinh 279 tập thể, cá nhân tiêu biểu về hiến máu tình nguyện

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Học viên Cảnh sát nhân dân kịp thời hiến máu cứu người

Học viên Cảnh sát nhân dân kịp thời hiến máu cứu người

Tôn vinh 279 tập thể, cá nhân tiêu biểu về hiến máu tình nguyện

Tôn vinh 279 tập thể, cá nhân tiêu biểu về hiến máu tình nguyện

Xem thêm Y tế
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Y tế
      Ngày hội “Giọt hồng người chiến sĩ” tiếp nhận hơn 720 đơn vị máu

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO