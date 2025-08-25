Thứ Hai, 25/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thanh thiếu niên

Ngày hội “Tuổi trẻ tự tin bước vào kỷ nguyên mới”

HỒNG NĂM - GIANG BIÊN 25/08/2025 09:36

UBND xã Đồng Dương vừa tổ chức ngày hội “Tuổi trẻ Đồng Dương tự tin bước vào kỷ nguyên mới” với chuỗi các hoạt động sôi nổi thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia.

UBND xã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hoạt động. Ảnh: HỒNG NĂM

Điểm nhấn của ngày hội lần này là hội thi vẽ tranh dành cho thanh thiếu nhi đã thu hút hơn 20 học sinh đến từ 2 cấp học tham gia.

Đối với khối tiểu học vẽ tranh với chủ đề “Tổ quốc trong trái tim em”, nội dung thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc; sự biết ơn của thiếu nhi dành cho thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc và bảo vệ Tổ quốc.

Khối THCS vẽ tranh với chủ đề chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Dương tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, thể hiện khát vọng của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vai trò của tuổi trẻ Đồng Dương trong thời đại mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Học sinh khối THCS chăm chú vẽ tranh theo chủ đề. Ảnh: GIANG BIÊN

Cùng với vẽ tranh, hơn 300 đoàn viên thanh niên của xã Đồng Dương còn tham gia tìm hiểu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Dương lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030); tập huấn bình dân học vụ số - AI và trò chơi Team building.

Các hoạt động tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi về ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn, có ý nghĩa trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đồng Dương lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Bài liên quan
Đọc tiếp
Đà Nẵng đưa vào vận hành Cổng Bình dân học vụ số

Đà Nẵng đưa vào vận hành Cổng Bình dân học vụ số

Lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số" đến từng hộ dân

Lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số" đến từng hộ dân

Đưa phong trào 'Bình dân học vụ số' đến từng hộ gia đình

Đưa phong trào 'Bình dân học vụ số' đến từng hộ gia đình

Triển khai phong trào "Bình dân học vụ số"

Triển khai phong trào "Bình dân học vụ số"

Xã Đồng Dương
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Đà Nẵng đưa vào vận hành Cổng Bình dân học vụ số

Đà Nẵng đưa vào vận hành Cổng Bình dân học vụ số

Lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số" đến từng hộ dân

Lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số" đến từng hộ dân

Đưa phong trào 'Bình dân học vụ số' đến từng hộ gia đình

Đưa phong trào 'Bình dân học vụ số' đến từng hộ gia đình

Triển khai phong trào "Bình dân học vụ số"

Triển khai phong trào "Bình dân học vụ số"

Xem thêm Thanh thiếu niên
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thanh thiếu niên
      Ngày hội “Tuổi trẻ tự tin bước vào kỷ nguyên mới”

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO