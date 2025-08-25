Thanh thiếu niên Ngày hội “Tuổi trẻ tự tin bước vào kỷ nguyên mới” UBND xã Đồng Dương vừa tổ chức ngày hội “Tuổi trẻ Đồng Dương tự tin bước vào kỷ nguyên mới” với chuỗi các hoạt động sôi nổi thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên tham gia.

UBND xã trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hoạt động. Ảnh: HỒNG NĂM

Điểm nhấn của ngày hội lần này là hội thi vẽ tranh dành cho thanh thiếu nhi đã thu hút hơn 20 học sinh đến từ 2 cấp học tham gia.

Đối với khối tiểu học vẽ tranh với chủ đề “Tổ quốc trong trái tim em”, nội dung thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc; sự biết ơn của thiếu nhi dành cho thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc và bảo vệ Tổ quốc.

Khối THCS vẽ tranh với chủ đề chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Dương tự tin bước vào kỷ nguyên mới”, thể hiện khát vọng của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vai trò của tuổi trẻ Đồng Dương trong thời đại mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Học sinh khối THCS chăm chú vẽ tranh theo chủ đề. Ảnh: GIANG BIÊN

Cùng với vẽ tranh, hơn 300 đoàn viên thanh niên của xã Đồng Dương còn tham gia tìm hiểu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Dương lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030); tập huấn bình dân học vụ số - AI và trò chơi Team building.

Các hoạt động tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi về ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn, có ý nghĩa trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đồng Dương lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).