Chủ Nhật, 24/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Ảnh đó đây

Nghề truyền thống làm tương bần Hưng Yên

NGUYỄN LAM PHƯƠNG 24/08/2025 11:15

Nói đến Hưng Yên, người ta thường nhớ ngay đến đặc sản nhãn lồng trứ danh, những ngôi chùa cổ kính, những cánh đồng lúa bạt ngàn xanh mướt.

Nhưng vùng đất này còn tự hào có một làng nghề lâu đời, nơi vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông để lại. Đó chính là làng tương bần Yên Nhân.

Nghề làm tương ở làng Yên Nhân được truyền lại từ bao đời nay, gắn bó như một phần máu thịt của mảnh đất Hưng Yên. Đến nay, trong làng vẫn còn nhiều gia đình bền bỉ gìn giữ và phát triển nghề truyền thống này.

h1-2-.jpg
Ngày nay, có rất nhiều địa phương sản xuất tương, nhưng ngon nhất vẫn phải kể đến tương bần Yên Nhân. Ngay khi đặt chân đến đây, du khách không chỉ ấn tượng bởi những chai tương đủ kích cỡ mà còn hương vị đặc trưng, nồng nàn trong không gian.
h5-1-.jpg
Qua nhiều thăng trầm, người dân làng Yên Nhân vẫn cố gắng giữ nghề, giữ lấy bí quyết làm ra loại nước chấm đặc sắc.
h2-2-.jpg
Để có món tương ngon không đơn giản, tất cả nguyên liệu đều phải được chọn lọc kỹ lưỡng.
3_5487-1594095345054.jpg
Tương bần được làm từ những nguyên liệu như gạo nếp cái hoa vàng, đỗ tương và muối.
h3-1-.jpg
Khi đã đủ thời gian thì cho nếp vào chum đỗ cùng muối tinh rồi khuấy đều, mang đi phơi nắng trong khoảng 1 tháng. Suốt thời gian này người dân phải theo dõi cẩn thận từng chum tương hằng ngày.
h6-1-.jpg
Dù xã hội có phát triển nhanh chóng, cùng những món ăn mới ra đời thì tương bần Yên Nhân vẫn là món nước chấm không thể thiếu trong mâm cơm của nhiều gia đình thôn quê Bắc Bộ.
Bài liên quan
Đọc tiếp
Những ngày văn hóa Hàn Quốc rộn ràng tại Đà Nẵng

Những ngày văn hóa Hàn Quốc rộn ràng tại Đà Nẵng

Một góc cù lao...

Một góc cù lao...

Hang Chỉ huy giữa đại ngàn Trường Sơn huyền thoại

Hang Chỉ huy giữa đại ngàn Trường Sơn huyền thoại

Nhộn nhịp chợ cá Bình Minh

Nhộn nhịp chợ cá Bình Minh

Đà Nẵng muôn vẻ quyến rũ

Đà Nẵng muôn vẻ quyến rũ

(0) Bình luận
x
Xem thêm Ảnh đó đây
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Ảnh đó đây
      Nghề truyền thống làm tương bần Hưng Yên

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO