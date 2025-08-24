Nghề truyền thống làm tương bần Hưng Yên

Nói đến Hưng Yên, người ta thường nhớ ngay đến đặc sản nhãn lồng trứ danh, những ngôi chùa cổ kính, những cánh đồng lúa bạt ngàn xanh mướt.
Nhưng vùng đất này còn tự hào có một làng nghề lâu đời, nơi vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông để lại. Đó chính là làng tương bần Yên Nhân.
Nghề làm tương ở làng Yên Nhân được truyền lại từ bao đời nay, gắn bó như một phần máu thịt của mảnh đất Hưng Yên. Đến nay, trong làng vẫn còn nhiều gia đình bền bỉ gìn giữ và phát triển nghề truyền thống này.
