Ảnh đó đây Nghề truyền thống làm tương bần Hưng Yên Nói đến Hưng Yên, người ta thường nhớ ngay đến đặc sản nhãn lồng trứ danh, những ngôi chùa cổ kính, những cánh đồng lúa bạt ngàn xanh mướt.

Nhưng vùng đất này còn tự hào có một làng nghề lâu đời, nơi vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông để lại. Đó chính là làng tương bần Yên Nhân.

Nghề làm tương ở làng Yên Nhân được truyền lại từ bao đời nay, gắn bó như một phần máu thịt của mảnh đất Hưng Yên. Đến nay, trong làng vẫn còn nhiều gia đình bền bỉ gìn giữ và phát triển nghề truyền thống này.

Ngày nay, có rất nhiều địa phương sản xuất tương, nhưng ngon nhất vẫn phải kể đến tương bần Yên Nhân. Ngay khi đặt chân đến đây, du khách không chỉ ấn tượng bởi những chai tương đủ kích cỡ mà còn hương vị đặc trưng, nồng nàn trong không gian.

Qua nhiều thăng trầm, người dân làng Yên Nhân vẫn cố gắng giữ nghề, giữ lấy bí quyết làm ra loại nước chấm đặc sắc.

Để có món tương ngon không đơn giản, tất cả nguyên liệu đều phải được chọn lọc kỹ lưỡng.

Tương bần được làm từ những nguyên liệu như gạo nếp cái hoa vàng, đỗ tương và muối.

Khi đã đủ thời gian thì cho nếp vào chum đỗ cùng muối tinh rồi khuấy đều, mang đi phơi nắng trong khoảng 1 tháng. Suốt thời gian này người dân phải theo dõi cẩn thận từng chum tương hằng ngày.