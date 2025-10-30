Môi trường Nghiên cứu áp dụng công nghệ Mishimax của Nhật Bản để tái chế bùn thải làm phân bón ĐNO - Ngày 30/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về kết quả nghiên cứu áp dụng công nghệ Mishimax để tái chế bùn sinh học làm phân bón hữu cơ (co-composting) vào điều kiện thực tiễn thành phố.

Quang cảnh hội thảo về kết quả nghiên cứu áp dụng công nghệ Mishimax để tái chế bùn sinh học làm phân bón hữu cơ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Đây là hội thảo có ý nghĩa quan trọng bởi công nghệ, thiết bị có xuất xứ từ Nhật Bản được nghiên cứu thực nghiệm, triển khai tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố và là mô hình điểm hướng đến giải quyết các vấn đề bùn thải, rác cây xanh đô thị, môi trường cũng như việc sử dụng phân bón cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Đánh giá cao kết quả nghiên cứu này, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố nhấn mạnh, việc tái chế bùn thải sinh học làm phân bón hữu cơ rất phù hợp đối với thành phố Đà Nẵng và có tính ứng dụng rất cao.

Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu trở thành thành phố môi trường, trong đó, kinh tế tuần hoàn là giải pháp mang tính quyết định đối với mục tiêu nói trên. Việc áp dụng công nghệ Mishimax để tái chế bùn sinh học làm phân bón hữu cơ (co-composting) là hoạt động cụ thể hóa kinh tế tuần hoàn.

Đây cũng là một đề tài khoa học mang tính thực nghiệm dựa trên nền tảng công nghệ, thiết bị của Nhật Bản để đưa ra một mô hình phù hợp với thực tiễn thành phố nên có độ tin cậy rất cao.

Thời gian đến, nhóm sẽ nghiên cứu tác động của việc áp dụng rộng rãi nghiên cứu này đối với quy hoạch tổng thể xử lý chất thải ở đô thị, vì dự kiến đến năm 2030, thành phố có 8 nhà máy xử lý bùn thải; đề xuất hướng chuyển giao kết quả nghiên cứu cũng như các cơ chế, chính sách từ phía thành phố để áp dụng rộng rãi...

Ông Tô Văn Hùng đề nghị Ban Quy hoạch thoát nước thuộc Cục Cấp thoát nước thành phố Kawasaki, Công ty Mikuniya (Nhật Bản) tiếp tục hỗ trợ thành phố trong lĩnh vực môi trường để Đà Nẵng đạt được mục tiêu thành phố môi trường, hướng đến phát thải ròng bằng “0” (Net zero).

Trên cơ sở kết quả triển khai thử nghiệm, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng có báo cáo và kiến nghị thành phố ban hành chính sách hỗ trợ để nhân rộng; Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ để ứng dụng công nghệ Mishimax tái chế bùn sinh học làm phân bón hữu cơ (co-composting) vào thực tiễn…

Ông Kenji Hashitani, đại diện Công ty Mikuniya thông tin, bùn thải được xử lý bằng phương pháp không chôn lấp với giai đoạn đầu sử công nghệ Mishimax để ép khô, giảm thể tích bùn thải đến 80-85% so với ban đầu rồi xử lý để tạo ra phân bón hữu cơ phục vụ trồng rau, củ, quả… tạo giá trị gia tăng cho công nghệ.

Theo kết quả phân tích hóa lý, phân bón hữu cơ từ công nghệ Mishimax không gây trở ngại cho việc tái sử dụng trên đất nông nghiệp, hoàn toàn được sử dụng thay thế cho phân hóa học và phân hữu cơ hiện có.

Công ty mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị của thành phố Đà Nẵng để giảm thể tích bùn thải và sử dụng làm phân bón hữu cơ, nhằm hướng đến không chôn lấp bùn thải.