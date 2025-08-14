Thế giới Ngoài vấn đề Ukraine, cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump sẽ thảo luận gì? ĐNO - Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ bắt đầu lúc 11 giờ 30 sáng 15/8 (giờ địa phương) tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson, TP. Anchorage (Alaska, Mỹ), dự kiến tập trung việc thống nhất giải pháp cho tình hình Ukraine, cũng như các vấn đề rộng hơn xoay quanh quan hệ Nga - Mỹ.

Một góc căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở TP. Anchorage (Alaska, Mỹ). Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp sắp tới thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế bởi đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ toàn diện đầu tiên kể từ tháng 6/2021 tại Geneva (Thụy Sĩ) và là chuyến thăm Mỹ chính thức đầu tiên của một tổng thống Nga kể từ chuyến thăm của ông Dmitry Medvedev vào năm 2010, thời điểm đỉnh cao của “tái thiết”.

Sự kiện ngày 15/8 tại Alaska đánh dấu sự thay đổi lớn trong quan hệ hai nước so với thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi ngay cả ý tưởng về một cuộc gặp như vậy cũng là điều không tưởng và ưu tiên của Washington lúc bấy giờ là nhằm cô lập Nga. Song giờ đây, Tổng thống Putin có chuyến công du đến Alaska, trong khi Tổng thống Trump cũng đã lên kế hoạch thăm Nga.

Tính đến thời điểm này, cả Washington và Moscow đều tỏ ra thận trọng về các kỳ vọng của mình, báo hiệu rằng cuộc họp có thể là sự kiện cấp cao đầu tiên trong chuỗi các cuộc đàm phán thay vì tạo ra bước đột phá ngay lập tức. Trước đó, Tổng thống Trump mô tả hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga là “cuộc gặp thăm dò” sẽ giúp ông xác định liệu xung đột ở Ukraine có thể được giải quyết hay không.

RT dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, Moscow xem cuộc họp là cơ hội để bắt đầu hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với Washington, bày tỏ hy vọng rằng sự kiện này sẽ tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương.

Cũng theo ghi nhận của RT, ông Dmitry Suslov, thành viên Hội đồng Chính sách đối ngoại và quốc phòng Nga, Phó Giám đốc Khoa Kinh tế thế giới và Chính trị quốc tế tại Trường Kinh tế Cao cấp Moscow và chuyên gia của Câu lạc bộ Valdai dự đoán các vấn đề khác trong chương trình nghị sự của cuộc gặp ở Alaska.

Theo chuyên gia này, hợp tác kinh tế Bắc Cực vốn phần lớn bị đóng băng kể từ năm 2014 có thể được khôi phục. Cả hai bên đều có lợi từ việc phát triển chung ở vùng cực bắc và một thỏa thuận ở đây sẽ mang tính biểu tượng chính trị, bằng chứng cho thấy hai quốc gia này vẫn có thể hợp tác bất chấp những khó khăn trong thập kỷ qua.

Kỳ vọng này trở nên khả thi bởi theo Reuters, nguồn thạo tin ngày 14/8 cho biết, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev sẽ tham dự cuộc họp tại Alaska. Ông Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), trước đó từng đàm phán với đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và cũng đã đề cập khả năng hợp tác kinh doanh giữa Nga và Mỹ.

Trong phát biểu bày tỏ kỳ vọng tương tự, ông Yuri Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga cho biết, cuộc gặp dự kiến có cuộc trao đổi quan điểm về sự phát triển hơn nữa của hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế vốn có tiềm năng rất lớn nhưng vẫn chưa được khai thác hiệu quả.

Cạnh đó, vấn đề kiểm soát vũ khí cũng có thể sẽ được đưa ra thảo luận bởi sự ổn định chiến lược sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ, dự kiến hết hiệu lực vào tháng 2/2026.