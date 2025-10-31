Xã hội Người dân vùng ngập lụt Đà Nẵng trước nỗi lo thiếu nước sinh hoạt sau lũ ĐNO - Đến trưa nay 31/10, dù nước lũ đã rút ở hầu hết các khu dân cư bị ngập úng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên lại xuất hiện nỗi lo về thiếu nước sinh hoạt trong những ngày tới nếu các đơn vị cung cấp nước thủy cục không nhanh chóng nối lại hoạt động.

Phường Điện Bàn huy động nhiều cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ nước sạch cho người dân. Ảnh: VĨNH LỘC

Trưa 31/10, tranh thủ cơn mưa nhỏ, bà Lê Thị Cúc ở phường An Thắng vội vàng mang xô chậu ra hứng. Tuy nhiên, lượng nước thu được ít ỏi, chỉ đủ dùng tạm đến hết ngày. "Nước ăn uống có thể mua bình dùng tạm, nhưng tôi lo nhất là nước tắm giặt, vệ sinh," bà Cúc chia sẻ.

Gia đình bà Cúc có 6 người, gồm cả trẻ nhỏ, nên nhu cầu nước sinh hoạt, tắm rửa và vệ sinh rất lớn. Trong những ngày lũ lụt vừa qua, dù mưa liên tục nhưng do nhà bị ngập, bà Cúc không thể hứng được nước. Trong khi đó, lượng nước dự trữ trước đây đã cạn.

Cùng cảnh ngộ, gia đình ông Nguyễn Viết Long ở phường Điện Bàn, ngay sáng 31/10, đã phải nhờ con trai từ trung tâm Đà Nẵng khẩn cấp chở 5 bình nước (loại 20 lít) về "ứng cứu". Tuy nhiên, với lượng nước ít ỏi này, dự kiến chỉ đủ duy trì đến hết ngày mai, trừ khi có mưa hoặc nguồn nước sạch bổ sung.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn, mối lo ngại lớn nhất sau khi lũ rút chính là nguồn nước sạch sinh hoạt, trong khi hệ thống nước máy chưa được cấp trở lại. Để giúp người dân có nước sạch sử dụng, bà Thúy Hằng đã liên hệ nhiều đơn vị để huy động xe bồn chở nước sạch đến các điểm tập trung, tạo điều kiện cho người dân lấy về dùng tạm.

Đến trưa nay, một số doanh nghiệp và đơn vị quân đội như Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều xe bồn vận chuyển nước từ trung tâm thành phố Đà Nẵng vào Điện Bàn. Mỗi chuyến chở khoảng 24 mét khối nước. Toàn bộ số nước này được tập kết tại ba điểm: Nhà văn hóa Triêm Đông 2, Công viên Vĩnh Điện và UBND phường Điện Minh (cũ), để người dân có thể đến lấy về.

Tuy vậy, bà Thúy Hằng cho biết lượng nước trên chỉ đủ cung ứng tạm thời cho người dân nấu nướng, ăn uống. Còn việc sinh hoạt, tắm giặt vẫn còn rất khó khăn. Chưa kể, các hộ dân ở vùng xa hơn hoặc vẫn bị nước cô lập đang đối mặt với tình cảnh hết sức nan giải.

Người dân mua nước bình về dùng tạm sau lũ. Ảnh: VĨNH LỘC

Tính đến 14 giờ hôm nay, hầu hết các gia đình trong vùng ngập lũ đều thiếu nước sạch để dọn dẹp nhà cửa sau lũ, đặc biệt là cho nhu cầu giặt giũ, tắm rửa, vệ sinh. Tình hình dự kiến sẽ càng trầm trọng hơn trong những ngày tới nếu hệ thống nước máy chưa hoạt động trở lại hoặc lượng mưa không đáng kể.

Ông Nguyễn Viết Thành, Giám đốc Xí nghiệp Cấp thoát nước Hội An, khẳng định đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh việc cung ứng nước sạch cho người dân ngay khi có điện trở lại. Từ chiều hôm qua đến nay, Xí nghiệp Cấp thoát nước Hội An đã cấp nước tạm thời khoảng 3 giờ đồng hồ cho khu vực TP. Hội An và phường Điện Bàn Đông bằng máy phát điện dự phòng. Đặc biệt, từ 11 giờ sáng nay, hệ thống đã bắt đầu tăng áp dần và vận hành liên tục. "Chúng tôi ưu tiên cấp cho vùng lũ trước để người dân dọn dẹp. Dự kiến tối nay, chúng tôi sẽ cấp rộng rãi hơn cho các khu vực khác," ông Thành thông tin.

Nhiều hộ dân đang thiếu nước sạch để dọn rửa vật dụng gia đinh sau lũ. Ảnh: VĨNH LỘC

Tương tự, ông Nguyễn Nho Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Cấp thoát nước Điện Bàn, cam kết sẽ nhanh chóng khôi phục hệ thống cung cấp nước trên địa bàn đơn vị phụ trách. "Hiện nay, lưới điện cũng vừa có. Chúng tôi đang kiểm tra hệ thống điều khiển do đã bị nước ngập mấy ngày qua. Nếu an toàn, chúng tôi sẽ vận hành sớm nhất trong chiều nay," ông Hùng khẳng định.