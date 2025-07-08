Ý kiến - Phản hồi Tiếp tục kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt tại Nam Phước Thời gian qua, người dân sinh sống tại xã Nam Phước liên tục phản ánh tình trạng nguồn nước sinh hoạt bị đục, chuyển màu sẫm đỏ, không bảo đảm vệ sinh... Đại diện doanh nghiệp cung cấp nước cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước trên địa bàn.

Bảng kết quả kiểm tra chất lượng nguồn nước do Xí nghiệp Cấp thoát nước Duy Xuyên thực hiện sau phản ánh của người dân. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Chị Trần Thị Phương Dung (trú tổ 54, thôn Hà Nam, xã Nam Phước) chia sẻ: “Tôi thuê trọ ở đây, đầu tháng 7 vừa rồi, thấy nước sinh hoạt tự nhiên bị đỏ ngầu, đục, không thể sử dụng được. Từ đó đến nay, tôi phải khóa đường nước sạch và chuyển sang dùng nước giếng khoan. Nhưng vì lo ngại chất lượng nước giếng cũng không bảo đảm, tôi chỉ dám dùng để giặt giũ, rửa chén bát. Còn nấu ăn thì phải mua nước bình về dùng để bảo đảm sức khỏe”.

Trước thực trạng trên, UBND xã Nam Phước đã có văn bản gửi Công ty TNHH MTV Sự nghiệp Cấp thoát nước Duy Xuyên, đơn vị vận hành hệ thống cấp nước sinh hoạt tại địa phương. Đồng thời đề nghị Phòng Kinh tế xã khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng nước có dấu hiệu không đạt chất lượng.

Văn bản của UBND xã Nam Phước nêu rõ: “Vừa qua, UBND xã nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng nguồn nước sinh hoạt có hiện tượng màu sẫm, đục, không bảo đảm chất lượng. Thực trạng này khiến người dân lo ngại về mức độ an toàn khi sử dụng nước trong sinh hoạt hằng ngày”.

Để bảo đảm quyền lợi và sức khỏe của người dân, UBND xã đề nghị đơn vị cấp nước và các cơ quan liên quan nhanh chóng thực hiện các nội dung: Tiến hành lấy mẫu và kiểm tra chất lượng toàn bộ hệ thống nước đầu vào, bao gồm nguồn nước thô và nước đã qua xử lý; đánh giá nguyên nhân cụ thể gây ra hiện tượng nước đổi màu, có mùi lạ hoặc không đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, đơn vị cấp nước phải rà soát, kiểm tra hệ thống thiết bị lọc, xử lý và phân phối nước để phát hiện và khắc phục triệt để sự cố (nếu có).

Áp dụng các biện pháp khắc phục nhằm cải thiện chất lượng nước, bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước sinh hoạt. UBND xã Nam Phước cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Sự nghiệp Cấp thoát nước Duy Xuyên thông báo kết quả kiểm tra, khắc phục, kèm theo mẫu kiểm định chất lượng nước sạch.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước cho biết: “Chúng tôi sẽ theo dõi và đôn đốc đơn vị thường xuyên kiểm tra nhằm bảo đảm người dân được sử dụng nguồn nước đạt tiêu chuẩn, an toàn”.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 4/8, đại diện Xí nghiệp Cấp thoát nước Duy Xuyên (đơn vị vận hành hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Nam Phước) cho hay: “Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nước đục trong thời gian qua là do quá trình súc xả, vệ sinh đường ống. Ngày 7/7/2025, xí nghiệp đã gửi tin nhắn thông báo đến khách hàng về việc súc xả hệ thống, đồng thời khuyến cáo người dân trữ nước trước và hạn chế sử dụng nước trong thời gian này. Chúng tôi rất mong người dân thông cảm”.

Trong các ngày 29 và 30/7, xí nghiệp đã tiến hành lấy mẫu nước tại các vị trí gồm: Tuyến ống nước thô tại nhà máy; nước sau xử lý tại vòi nước sau bể chứa; nước trên mạng lưới tại nhà ông Võ Sanh, ông Vũ Đức Mạnh (thôn Hà Mỹ).

Qua kiểm tra chất lượng cho thấy, các mẫu nước không phát hiện vi khuẩn hoặc hóa chất vượt ngưỡng quy chuẩn. Các chỉ tiêu như màu sắc, độ đục, mùi đều nằm trong giới hạn cho phép, không ghi nhận mùi lạ.

Đại diện đơn vị cấp nước thông tin thêm, để bảo đảm sức khỏe cho người dân, trong thời gian đến xí nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng nguồn nước tại tất cả thôn trên địa bàn xã Nam Phước.

Đồng thời khuyến khích người dân khi phát hiện vấn đề liên quan đến nguồn nước sinh hoạt, hãy gọi đến số 19001552 để phản ánh kịp thời với đơn vị cấp nước kiểm tra xử lý, nhanh chóng khắc phục nếu có sự cố.