Tác phẩm, tác giả Nhà văn Nguyễn Bá Hòa ra mắt sách mới Sáng 10/8, nhà văn Nguyễn Bá Hòa, hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng tổ chức ra mắt sách “Hoa mồ côi” (Nhà Xuất bản Đà Nẵng). Đây là cuốn sách thứ 16 của nhà văn Nguyễn Bá Hòa kể từ cuốn sách đầu tiên xuất bản năm 2010.

Bìa tập sách “Hoa mồ côi”. Ảnh: TH.D

Nhà văn Nguyễn Bá Hòa cho hay, sách gồm 19 truyện ngắn đã đăng trên các báo, tạp chí, chủ yếu về thân phận mồ côi với những ngã rẽ khác nhau. Dường như có một sự ám ảnh nào đó về những phận mỏng trong đời sống cứ đeo bám, để rồi mỗi câu chuyện có một sự dẫn dắt tự nhiên và lạ lùng…

Nhà thơ Phan Chín, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đánh giá đây là hoạt động rất ý nghĩa trong bối cảnh hợp nhất Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam (cũ) với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (cũ).

Riêng với “Hoa mồ côi”, đằng sau giọng văn hiền lành là sự dữ dội trong mỗi số phận. Thế nhưng điểm đặc biệt là lúc nào Nguyễn Bá Hòa cũng hướng đến sự nhân văn, kết thúc có hậu trong mỗi câu chuyện.

“Nhân sự kiện này, rất mong anh chị em văn nghệ xứ Quảng tiếp tục sáng tác, góp phần làm phong phú đời sống văn học nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng”, nhà thơ Phan Chín nói.