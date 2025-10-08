Văn hóa - Văn nghệ Sách cũ “chuyển trạm” Trong ngôi nhà ngập tràn màu xanh của hoa lá ở số 48/5 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, những cuốn sách cũ có một đời sống khác, khi rời nhà của độc giả và hiện diện trên giá sách của Chái nhà xanh. Những cuốn sách cũ được trao gửi cho những bạn đọc mới, đồng nghĩa với tri thức được nhận lại và trao đi.

Không gian sách cũ ở Chái nhà xanh, có một bàn sách ngoại văn dành cho các bé. Ảnh: H.N

Sách chờ bạn mới

Những cuốn sách nếu nằm im trên giá sẽ không phát huy hết giá trị của nó, sách cần được nhiều người đọc, chạm tay vào, để tri thức được trao đi, lúc đó cuốn sách sẽ có một đời sống phong phú, được lan tỏa và nhắc đến.

Đó cũng là tâm niệm của Ngô Thị Hân khi em từ bỏ công việc ổn định ở Thành phố Hồ Chí Minh, vác theo 5 thùng sách cũ và chọn Đà Nẵng làm chốn dừng chân với người bạn Hoàng Anh, một cô gái học ngành thiết kế đồ họa, giờ rẽ ngang để chế tạo các món đồ thủ công với nhựa epoxy.

Trên 300 đầu sách cũ do Hân tích trữ trong hơn 10 năm, với nhiều thể loại. Chỉ một thời gian ngắn, trạm sách Chái nhà xanh mở cửa, mỗi ngày có hàng chục lượt bạn đọc tìm đến mua sách.

Nhiều khách hàng ở các tỉnh phía Bắc, An Giang, Lâm Đồng gửi sách cho Hân bằng cách chụp ảnh, quay video xem tình trạng sách để cô định giá. Theo Hân, hầu hết độc giả tìm đến đây đều quan tâm việc đọc, nhiều người chọn những cuốn sách đã lâu không tái bản, có giá trị.

“Sách cũ có giá rẻ hơn. Nhiều người vì điều kiện cũng khó trữ sách trong nhà, vì thế sách cũ vẫn có cơ hội phát triển. Làm công việc này, mình nhận được nhiều sự dễ thương như có cuốn còn kẹp những đoạn ghi cảm nhận, nhiều cuốn còn nguyên lời đề tặng”, Hân chia sẻ.

Không gian workshop từ nhựa epoxy

Bước lên tầng hai của Chái nhà xanh là không gian để các bạn sinh viên tự học, đọc sách hay ngắm nhìn trong im lặng ban công ngập tràn màu sắc của giàn hoa sử quân tử.

Một khung cửa sổ đẹp như bức tranh, xung quanh là những cuốn sách văn học mà có thể lâu rồi bạn không còn gặp do không tái bản. Ảnh: H.N

Ở đây, Hoàng Anh thường xuyên mở workshop, làm đồng hồ từ nhựa epoxy, khung ảnh, đến các vật dụng nhỏ như ly cốc và khay đựng đồ và nhiều tác phẩm độc đáo khác với hiệu ứng 3D. Hiện các bạn đang gửi sản phẩm ở một số cửa hàng lưu niệm. Trải nghiệm này hứa hẹn giúp các bạn trẻ tạo ra những sản phẩm handmade độc đáo, đầy tính sáng tạo.

Đến với Chái nhà xanh, mọi người có một không gian tràn ngập màu xanh từ tường nhà do hai cô gái tự sơn, những giàn cây và vài khung cửa sổ đẹp như tranh, có những cuốn sách tuy cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận…

Hai cô gái, Hân đến từ Đồng Nai, Hoàng Anh đến từ Gia Lai cùng hội ngộ tại thành phố biển xinh đẹp, cùng hân hoan vui vẻ chờ bạn, và đón nhận những cuốn sách “cũ người mới ta” ở một trạm sách vô cùng dễ thương.