Chính trị Nhân dân phường Ngũ Hành Sơn kỳ vọng các nghị quyết của Trung ương đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững ĐNO - Sáng 31/10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội; tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, do Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn để nắm tình hình dư luận xã hội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn, người dân đặc biệt đánh giá cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới trong tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn lần thứ I và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Nhân dân đồng tình, tin tưởng vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra; nhất là xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, chất lượng cuộc sống cao. Đặc biệt, nhân dân kỳ vọng các nghị quyết sẽ sớm được cụ thể hóa bằng chương trình, dự án thiết thực, hiệu quả.

Bộ máy chính quyền 2 cấp tiếp tục hoạt động ổn định, công tác quản lý Nhà nước đi vào nền nếp; tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Nhiều thủ tục hành chính được cải tiến, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người dân.

Dư luận đánh giá cao các nghị quyết mang tính đột phá của Bộ Chính trị, coi đây là nền tảng quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Bí thư Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy và Ban Thường vụ phường Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo sát sao, tạo đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị. Công tác cán bộ được kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo chính quyền gần dân, phục vụ tốt hơn.

Công tác lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng được tiến hành nghiêm túc, dân chủ. Phần lớn ý kiến nhân dân thống nhất cao với dự thảo, đồng thời đề xuất làm rõ hơn vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, phát huy trường phái “ngoại giao cây tre”, nhấn mạnh vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, đổi mới.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân mong Trung ương, thành phố tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ban hành hướng dẫn về công tác Đảng và cải cách tiền lương phù hợp với yêu cầu mới.

Dư luận kỳ vọng các nghị quyết của Đảng sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, đưa Đà Nẵng và đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ngũ HànH Sơn Lê Thị Thanh Duyên báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy biểu dương những kết quả nổi bật mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng ủy phường trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức thành công đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận việc Đảng ủy phường đã tổng hợp đầy đủ, rõ ràng các ý kiến, nguyện vọng của cử tri, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe nhân dân.

Đặc biệt, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là minh chứng cho hiệu quả lãnh đạo, sức lan tỏa và tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ phường.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung các nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lực lượng cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0).

Cùng với đó, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, kịp thời xử lý, phản bác các thông tin sai lệch, không chính xác trên không gian mạng...