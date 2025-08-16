Xã hội Nhân dân Thăng Điền đồng thuận dự án đường sắt tốc độ cao Xã Thăng Điền đã có động thái ban đầu về việc lấy ý kiến nhân dân để đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam qua địa bàn phận xã. Đa số các hộ đồng thuận chủ trương về dự án này.

Người dân các thôn bị ảnh hưởng bởi dự án đồng thuận với chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao. Ảnh: GIANG BIÊN

Việc lấy ý kiến nhân dân về dự án diễn ra vào sáng 14/8 với sự tham gia của đông đảo người dân nằm trong vùng dự án. Thực hiện chủ trương của thành phố Đà Nẵng, đến nay xã Thăng Điền đã khảo sát thực địa xác định vị trí khu vực xây dựng khu tái định cư của các hộ trong vùng dự án và dự kiến vị trí xây dựng các khu tái định cư.

Khảo sát kỹ lưỡng

Theo thống kê, tổng chiều dài dự án đi qua xã hơn 2,6km với diện tích thu hồi 32,82ha; cụ thể đất ở nông thôn 3,1ha, đất lúa 11,1ha và đất khác 18,5ha.

Tổng số hộ có nhà bị ảnh hưởng dự kiến bố trí tái định cư 42 hộ; trong đó thôn An Phước 20 hộ, 1 nhà thờ tộc, thôn An Mỹ 22 hộ, 1 nhà thờ tộc và 1 nhà xóm. Dự kiến quỹ đất bố trí tái định cư 300 lô và dự kiến xây dựng 1 khu tái định cư trên diện tích 10ha tại thôn An Mỹ.

Ngoài tuyến đường bê tông giao thông bị ảnh hưởng dự án còn có 1 tuyến đường ĐH4. Cũng qua rà soát trên địa bàn xã Thăng Điền còn có 170 mồ mả bị ảnh hưởng và dự kiến bố trí vào nghĩa trang nhân dân.

Ông Đỗ Ngọc Lãnh, Trưởng thôn An Mỹ cho hay: “Nhân dân chúng tôi đồng thuận với chủ trương xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn xã; đồng thời thống nhất với dự kiến bố trí xây dựng khu tái định cư tại thôn An Mỹ. Nếu hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng thi công dự án, nhà nước phải có phương án để hỗ trợ người dân sản xuất; đồng thời có nguyện vọng bố trí tái định cư cài ghép phù hợp với điều kiện sản xuất”.

Đơn vị báo cáo mô phỏng về vị trí đất tái định cư. Ảnh: GIANG BIÊN

Còn ông Nguyễn Hữu Sơn mong muốn, bố trí lô đất tái định cư phải có diện tích 200m2; ngoài ra phải có công trình phụ trợ đảm bảo cao hơn hoặc bằng mức sống ban đầu. Trong quá trình thực hiện bố trí tái định cư, chính quyền phải hỗ trợ thực hiện quy trình cấp sổ đỏ về đất cho người dân an tâm.

Thời gian qua, xã Thăng Điền đã thông tin tuyên truyền đến người dân trong phạm vi dự kiến giải phóng mặt bằng biết chủ trương, khu vực ranh giới, đồng thuận ủng hộ việc triển khai dự án, không thực hiện việc xây dựng công trình trên phạm vi Dự án đường sắt tốc độ cao theo quy định. Đồng thời quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, lợi dụng chính sách, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và mất an ninh, trật tự.

Tạo sự đồng thuận

Ông Nguyễn Thái Hậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Điền nói: “Việc di đời đến vị trí tái định cư mới cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt, tập quán sản xuất của bà con. Tuy nhiên bà con cũng cần biết đây là một dự án lớn, người dân bị ảnh hưởng được bố trí tái định cư tại các khu vực mới khang trang, đồng bộ hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống, có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, sinh kế mới. Do đó bà con cần đồng thuận chủ trương xây dựng khu tái định cư mới”.

Người dân xã Thăng Điền được lấy ý kiến về đầu tư xây dựng khu tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao. Ảnh: GIANG BIÊN

Theo ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, việc lấy ý kiến nhân dân về đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam qua địa bàn xã là một bước quan trọng để các đơn vị tính toán đến công tác giải phóng mặt bằng; bồi thường hỗ trợ sau này. Riêng về các ý kiến tái định cư cài ghép tự do sẽ phát sinh nhiều vần đề liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất và các loại đất…

“Khi xã đã tính toán đến khu tái định cư mới, đương nhiên sẽ xây dựng đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cây xanh, trường học để phục vụ bà con tốt hơn nơi ở cũ. Liên quan đến mồ mả bị ảnh hưởng bà con cũng cần cân nhắc đến câu chuyện quy hoạch. Do đó phải di dời đồng bộ ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án để sau này không phải di dời thêm lần nữa bởi những dự án khác”, ông Tùng nói.