Thế giới Nhật Bản đẩy mạnh sản xuất lúa gạo Trong bối cảnh giá gạo tại Nhật Bản tăng hơn 100% trong vòng một năm qua và thiếu hụt nguồn cung, người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định thay đổi chính sách lúa gạo từ hạn chế sang thúc đẩy phát triển sản lượng.

Cửa hàng gạo tại Nhật Bản. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Kyodo, ngày 5/8, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba công bố bước chuyển lớn trong chính sách lúa gạo: từ hạn chế sản lượng sang thúc đẩy gia tăng sản lượng, nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá cả tăng cao. Ông Ishiba công bố chính sách gạo mới khi các bộ trưởng liên quan họp bàn về vấn đề đảm bảo nguồn cung ổn định cho cây lương thực chính của Nhật Bản.

Đề cập kết quả điều tra của chính phủ về giá gạo tăng phi mã gần đây, nhà lãnh đạo Nhật Bản giải thích rằng Bộ Nông nghiệp nước này đánh giá sai mức tiêu dùng hộ gia đình và nhu cầu từ du lịch nội địa cũng như khách quốc tế bùng nổ. Điều này cũng dẫn đến việc chậm trễ trong việc giải phóng kho dự trữ gạo của chính phủ. Tháng 3 vừa qua, Nhật Bản giải phóng tới 210 nghìn tấn gạo dự trữ để đảm bảo nguồn cung gạo trong bối cảnh giá cả tăng cao, các kệ hàng thiếu hụt gạo trầm trọng.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Shinjiro Koizumi, dù chính sách hạn chế diện tích trồng lúa kết thúc vào năm 2018, tác động của nó vẫn còn mạnh mẽ cho đến nay. Một số khu vực đã và đang điều chỉnh sản lượng dựa trên triển vọng nhu cầu của chính phủ. Ông Koizumi đồng thời thừa nhận Bộ Nông nghiệp cũng chịu một phần trách nhiệm về tình trạng thiếu hụt gạo đẩy giá lên cao kể từ khoảng mùa hè năm 2024.

Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết Nhật Bản sẽ nhập khẩu thêm gạo từ Mỹ nhưng vẫn trong hạn ngạch miễn thuế hiện hành, đồng thời nhấn mạnh thành công của Nhật Bản trong việc bảo vệ ngành nông nghiệp khi đạt được thỏa thuận thương mại song phương.

Thủ tướng Shigeru Ishiba phát biểu: "Chúng ta sẽ thay đổi hướng tới sản xuất lúa gạo nhiều hơn. Trong đợt rà soát chính sách lúa gạo năm 2027, chúng ta sẽ chuyển sang hỗ trợ người nông dân sẵn sàng tăng năng suất và tích cực trồng thêm lúa thay vì yêu cầu không trồng thêm lúa".

Để thúc đẩy sản lượng lúa trong những năm tới, Nhật Bản dự kiến thúc đẩy việc sử dụng đất nông nghiệp bỏ hoang, đảm bảo các trang trại sẽ được thế hệ tiếp nối thừa kế và giúp nông dân mở rộng kênh bán hàng. Cạnh đó, đất nước "Mặt trời mọc" cũng đặt mục tiêu tăng xuất khẩu gạo như một phần trong nỗ lực chung nhằm xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp hơn.

Ngoài ra, Thủ tướng Shigeru Ishiba nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng năng suất thông qua các biện pháp như củng cố, kết hợp quản lý trang trại, áp dụng công nghệ thông minh và tạo ra các sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu của người tiêu dùng. Nhật Bản đồng thời kêu gọi xây dựng cơ chế mới để bảo vệ ruộng bậc thang ở các vùng núi.

Kyodo cho biết, giá gạo bán lẻ tại Nhật Bản trước đó đạt mức cao nhất 4.000 yên/5kg, giảm xuống còn 3.467 yên trong tuần tính đến ngày 27/7. Mức giá này vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.