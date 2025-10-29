Thế giới Nhật Bản ra mắt máy in truyện tự động đầu tiên ĐNO - Máy in truyện tự động đầu tiên của Nhật Bản được lắp đặt tại Bảo tàng Văn học Setagaya (Tokyo) tháng 10/2025.

Máy in truyện tự động đầu tiên của Nhật Bản vừa được lắp đặt tại Bảo tàng Văn học Setagaya Ảnh: The Japan News

Khi người dùng chạm nút hiển thị trên màn hình, máy sẽ ngẫu nhiên in ra câu chuyện ngắn có thể đọc trong vài phút, được in trên dải giấy dài giống như hóa đơn. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí.

Theo The Straits Times, trước thực tế ngày càng ít người đọc sách, Công ty phát hành sách lớn Tohan Corp đã phát triển loại máy đặc biệt này với sự hỗ trợ của Cơ quan Văn hóa Nhật Bản, nhằm giúp công chúng khám phá lại niềm vui đọc.

Việc ra mắt trùng với triển lãm đang diễn ra tại bảo tàng nhân dịp kỷ niệm 100 năm tuyến tàu Tokyu Setagaya. Các câu chuyện được chọn đều có chủ đề gắn với những nhà ga dọc tuyến đường này.

Người dùng có thể chọn một trong ba nút, chẳng hạn “Ga Sangenjaya - Ga Wakabayashi” và nhận đoạn trích từ các tác phẩm như “Nhật ký của kẻ lang thang” của Fumiko Hayashi.

Máy được đặt tại bảo tàng đến hết ngày 5/11, sau đó chuyển đến hai địa điểm khác dọc tuyến Setagaya.

The Straits Times dẫn lời một nhân viên văn phòng ở khu phố Suginami nhận xét: “Vì miễn phí và nội dung ngắn gọn, đây có thể là cách hay để khơi gợi hứng thú đọc sách”.

Ngoài ra, một máy khác đã được lắp tại bảo tàng sô-cô-la Felissimo ở Kobe và thêm một máy sẽ được đặt trong khuôn viên Đại học Aoyama Gakuin (Tokyo) cuối tháng 11/2025.