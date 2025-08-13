Văn hóa Nhiều bảo tàng mở cửa miễn phí dịp Quốc khánh 2/9 Từ ngày 1 - 3/9/2025, các bảo tàng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ mở cửa miễn phí để phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9.



Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ có các hoạt động: trưng bày chuyên đề 80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác, dự kiến khai mạc 15/8; trưng bày chuyên đề "Mùa thu độc lập", dự kiến khai mạc 26/8; trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn "Mùa xuân độc lập" tại không gian ngoài trời, dự kiến khai mạc dịp 2/9.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam sẽ trưng bày “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai” dự kiến khai mạc ngày 22/8.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm "Những người con của Tổ quốc", dự kiến khai mạc ngày 15/8; triển lãm "Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng" dự kiến khai mạc ngày 22/8.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ diễn ra triển lãm "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người".

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc và các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Quốc khánh...