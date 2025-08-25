Thể thao Nhiều kỷ lục được phá tại Giải vô địch cử tạ quốc gia 2025 ĐNO - Ngày 25/8, tại Cung thể thao Tiên Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam bế mạc Giải vô địch cử tạ quốc gia 2025.

Vận động viên Phasiro (Thành phố Hồ Chí Minh) lập kỷ lục quốc gia ở nội dung trên 86kg nữ. Ảnh: PHI NÔNG

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, nhiều kỷ lục quốc gia được phá. Ở nội dung dành cho nam, các vận động viên lập kỷ lục mới gồm: Trần Minh Trí (An Giang, đạt 138kg cử giật, 172kg cử đẩy, 310kg tổng cử hạng 65kg), Nguyễn Quang Trường (Công an nhân dân, 146kg cử giật, 183kg cử đẩy, 329kg tổng cử hạng 79kg), Trần Đình Thắng (Hải Dương, 161kg cử giật, 201kg cử đẩy, 362kg tổng cử hạng 110kg), Lại Gia Thành (Hà Nội, 129kg cử giật hạng 60kg), Nguyễn Quốc Toàn (Cà Mau, 153kg cử giật hạng 88kg).

Ở nội dung dành cho nữ, kỷ lục quốc gia mới thuộc về các vận động viên: Nguyễn Hoài Hương (Thành phố Hồ Chí Minh, 87kg cử giật, 105kg cử đẩy, 192kg tổng cử hạng 53kg), Quàng Thị Tâm (Lào Cai, 93kg cử giật, 111kg cử đẩy, 204kg tổng cử hạng 58kg), Nguyễn Thị Thủy Tiên (Hà Nội, 94kg cử giật, 114kg cử đẩy, 208kg tổng cử hạng 63kg), Phasiro (Thành phố Hồ Chí Minh, 106kg cử giật, 136kg cử đẩy, 242kg tổng cử hạng trên 86kg), Đinh Phạm Thị Hồng Nhung (Hải Phòng, 117kg cử đẩy hạng 69kg), Nguyễn Thị Phượng (Ninh Bình, 120kg cử đẩy hạng 77kg), Nguyễn Thu Hường (Hà Nội, 123kg cử đẩy hạng 86kg).

Ban tổ chức khen thưởng các vận động viên có thành tích cá nhân xuất sắc. Ảnh: PHI NÔNG

Ngoài giải cá nhân, ban tổ chức trao các giải tập thể. Ở giải đồng đội nam, Hà Nội xếp nhất với 519 điểm; Thành phố Hồ Chí Minh xếp nhì với 473 điểm; Thanh Hóa xếp ba với 445 điểm.

Ở giải đồng đội nữ, Hà Nội xếp nhất với 616 điểm; Hải Phòng xếp nhì với 458 điểm; Thanh Hóa xếp ba với 396 điểm.

Ở giải toàn đoàn, Hà Nội xếp nhất với 15 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc, 9 huy chương Đồng; An Giang xếp nhì với 7 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng; Thành phố Hồ Chí Minh xếp ba với 6 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao trao giải cho 3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn. Ảnh: PHI NÔNG

Đội tuyển cử tạ Đà Nẵng dự giải với 8 vận động viên nam, 3 vận động viên nữ. Kết thúc giải, đội giành 6 huy chương, gồm 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng.

Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Văn Đức nội dung cử giật hạng 94kg nam với thành tích 149kg. Hai huy chương Bạc thuộc về Phạm Thành Hà với thành tích 134kg cử giật và 286kg cử đẩy hạng 110kg.

Cũng ở hạng cân này, Thành Hà giành thêm huy chương Đồng với tổng cử 150kg. Hai huy chương Đồng còn lại thuộc về Nguyễn Minh Hoàng với tổng cử 297kg hạng 79kg nam và Đinh Trọng Nghĩa với 146kg cử đẩy hạng 71kg nam.