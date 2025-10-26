Xã hội Nhiều thiệt hại do mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ĐNO - Theo báo cáo nhanh ngày 26-10 của Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi thành phố, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, mưa diện rộng trên địa bàn thành phố trong những ngày qua gây thiệt hại tại các xã, phường, đặc biệt là khu vực miền núi.

Cụ thể, tại xã Tây Giang: Các tuyến đường giao thông tại Km23+480 tuyến đường ĐT.606 xảy ra tình trạng sạt lở taluy âm nền đường, sụt lún nền mặt đường đoạn từ Km23+454 - Km23+497 (chiều dài khoảng 43m), UBND xã đã ban hành thông báo cho nhân dân biết, chủ động khi lưu thông qua đoạn đường này, đã tổ chức khắc phục tạm thời đảm bảo lưu thông.

Sạt lở tại tuyến đường ĐT.606 trên địa bàn xã Tây Giang

- Tại phường Hội An Tây: Tổng chiều dài sạt lở hơn 3 km bờ biển, nước biển xâm thực sâu 7-10m, có đoạn xâm thực sâu vào gần 25-30m, nguy cơ đe dọa khu dân cư phía bên trong.

UBND phường Hội An Tây báo cáo UBND thành phố xin ý kiến chỉ đạo về việc kè tạm khu vực bị sạt lở và dự kiến di dời khoảng 30 hộ kinh doanh và 1 hộ dân bị ảnh hưởng khi tình hình sạt lở diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở bờ biển Hội An Tây

- Tại phường Hội An Đông: Sạt lở bờ biển (tổ Phước Tân): Đoạn không có kè mềm: 200m (rộng 3-5m); Đoạn có kè mềm: 250m (rộng 3-5m). Hư hỏng đường bê tông trên đê Đế Võng (tổ Thanh Tây): 700m.

- Tại xã Phú Ninh: Tuyến đường ĐH4 bị hư hỏng một số vị trí xung yếu: sạt lở, hư hỏng phần taluy âm tại 2 vị trí đoạn ở thôn Phước Bắc; sụt lún tại cầu Vực Voi (thôn An Lâu).

- Tại xã Hà Nha: Sạt lở mái kè tại Đền Tưởng niệm Trường An, thôn Trường An, tổng diện tích sạt lở 60m2

- Tại xã Quế Sơn: 35m kè bị sạt lở (kè đá và kè bê tông của mương thoát nước quanh bờ hồ Công viên nước); xói lở, hư hỏng 100m tuyến đường từ ĐT611 đi TDC số 6, thôn Xuân Quê.

- Tại xã Thượng Đức: Bờ bên phải dòng chảy của sông Con bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân tổ 5 thôn Tân Hà. UBND xã đã có phương án di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có thiên tai xảy ra.

- Tại phường Hải Châu: Hư hỏng một số đoạn kè đường Như Nguyệt.

Sở Xây dựng thành phố thông tin thiệt hại tại một số tuyến giao thông quản lý

Các tuyến quốc lộ: Quốc lộ 14B: Sạt taluy dương tại Km1+300 (trái tuyến) gây lấp rãnh, khối lượng khoảng 30m3

+ Quốc lộ 40B: Sụt lún, gãy đốt cống phía hạ lưu, hự hỏng hạ lưu cống tại Km72+585 và sạt lở taluy dương tại Km121+850 (trái tuyến), khối lượng khoảng 500m3

Sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 40B

- Các tuyến đường tỉnh: Tuyến ĐT 606: Sạt lở taluy dương tại Km65+100 (sạt lở lần 2), khối lượng khoảng 600m3

- Tuyến đường thủy nội địa: Tuyến ven bờ phía Tây đảo Cù Lao Chàm: Biển báo hiệu bị gãy đỗ, hư hỏng hố móng.