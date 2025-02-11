Xã hội Nhiều trường hợp nhập viện vì rắn cắn ĐNO - Mùa mưa, môi trường ẩm thấp là điều kiện thuận lợi cho rắn sinh sôi nên bệnh nhân bị rắn cắn thời gian này gia tăng. Riêng Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ một tuần trở lại đây, gần như ngày nào cũng có trường hợp bị rắn cắn nhập viện.

Bệnh nhân N.T.L. nhập viện trong tình trạng suy tạng, rối loạn đông máu nặng do rắn hoa cổ đỏ cắn.

Cảnh giác rắn độc trong mùa mưa bão

Chiều 31/10, bệnh nhân N.T.L. (SN 1993) nhập viện trong tình trạng suy tạng, rối loạn đông máu nặng do bị rắn hoa cổ đỏ cắn. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) khẩn trương xử trí, thay huyết tương và điều trị tích cực, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng), rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến ở Việt Nam. Vết cắn của rắn độc có thể gây ra tình trạng cấp cứu y khoa nghiêm trọng.

Các loài rắn độc thường gặp tại miền Trung, gồm: rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ mang đất, rắn học trò (rắn lửa) và rắn cạp nia... Nọc độc của chúng có thể gây chảy máu nặng, hoại tử da cơ, tê liệt hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu

Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng)

Thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày, Khoa Hồi sức tích cực chống độc tiếp nhận khoảng 4-5 trường hợp bị rắn cắn. Có trường hợp nhập viện trong tình trạng nhẹ, chỗ vết cắn sưng ít; có trường hợp sưng nề, hoại tử vị trí rắn cắn…

"Tùy từng trường hợp, khoa có phác đồ điều trị phù hợp. Cho tới nay, tất cả bệnh nhân bị rắn cắn vào khoa đều được điều trị ổn định và xuất viện", bác sĩ Hiếu cho biết.

Theo bác sĩ Hiếu, mùa mưa lũ, môi trường ẩm ướt, nước dâng cao khiến rắn rời hang tìm nơi khô ráo.

"Đây là thời điểm thường xảy ra nhiều vụ rắn cắn, nhất là ở vùng nông thôn, khu vực giáp sông suối. Rắn thường ẩn trong các đống gỗ, tôn, bụi rậm hoặc theo dòng nước lũ vào nhà. Khi dọn dẹp hay đi lại ban đêm, người dân có thể vô tình bị cắn", bác sĩ Hiếu nói.

Phải làm gì khi bị rắn độc cắn?



Bác sĩ Hiếu nhấn mạnh, khi bị rắn cắn, người dân cần bình tĩnh và xử trí đúng cách để tránh nọc độc lan nhanh. Nạn nhân nên nằm yên, hạn chế cử động; không garo, rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá thuốc vì dễ gây nhiễm trùng hoặc hoại tử, có thể dẫn đến phải cắt cụt chi.

Đồng thời, cần cố định chi bị cắn bằng nẹp, giữ thấp hơn tim. Người dân có thể rửa nhẹ bằng nước sạch và xà phòng nhưng không nên chà xát mạnh. Sau đó, dùng bông gạc sạch băng nhẹ vết thương và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.

“Nếu có thể, nên ghi nhớ hoặc chụp lại hình dạng con rắn để bác sĩ dễ nhận dạng. Điều quan trọng là tuyệt đối không đuổi bắt hay cầm rắn bằng tay trần”, bác sĩ Hiếu lưu ý.

Để phòng tránh bị rắn cắn sau mưa lũ, bác sĩ Hiếu khuyên người dân cần giữ vệ sinh môi trường, thận trọng trong sinh hoạt hằng ngày. Khi dọn dẹp, nên mặc quần áo dài, đi ủng, mang găng tay; dùng gậy gõ nhẹ phía trước để xua rắn trước khi bước vào khu vực rậm rạp; không thò tay, chân vào hang hốc, đống củi, rơm rạ hoặc nơi ẩm tối.

Nhà cửa, sân vườn cần được giữ sạch sẽ, khô ráo, hạn chế chuột, ếch và các loài vật nhỏ là thức ăn của rắn.

Bác sĩ Hiếu cũng khuyến cáo người dân khi đi lại ban đêm cần mang theo đèn pin để quan sát đường đi. Nếu phát hiện rắn trong nhà, phải giữ khoảng cách an toàn và liên hệ người có chuyên môn xử lý, không tự bắt hay giết rắn.