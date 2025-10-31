Y tế Chủ động phòng bệnh sau mưa lũ ĐNO - Bác sĩ Đặng Quang Ánh, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng) khuyến cáo người dân chú ý bảo vệ sức khỏe sau mưa lũ khi nguy cơ dịch bệnh rình rập trong môi trường ô nhiễm và nguồn nước bẩn.

Bà con khu dân cư Cheng Tông và Tu Gia 2 (xã Trà Tập) tranh thủ thời tiết tạnh ráo để dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh khu dân cư. Ảnh: Xã Trà Tập

Nguy cơ dịch bệnh gia tăng

Sau những trận mưa lớn vừa qua, nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng ngập nước, bùn đất và rác thải. Theo bác sĩ Ánh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng sau mưa lũ là rất cao, do tình trạng ô nhiễm môi trường và nguồn nước.

Bác sĩ Ánh cho biết, nước lũ cuốn theo rác thải, phân người và gia súc, xác động vật chết cùng bùn đất, hòa lẫn vào giếng, bể chứa và sông hồ, làm tăng mật độ mầm bệnh, như: vi khuẩn gây tả, lỵ, thương hàn, xoắn khuẩn vàng da cùng virus, ký sinh trùng và vi nấm.

Trong khi đó, nước đọng, rác thải chưa thu gom tạo điều kiện cho lăng quăng và bọ gậy sinh sôi, làm gia tăng nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết.

Điều kiện sinh hoạt tạm bợ, chen chúc tại các khu sơ tán hoặc nhà cửa hư hỏng khiến vệ sinh cá nhân và môi trường không đảm bảo, từ đó làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp như cúm, đau mắt đỏ.

Người dân cần cảnh giác với các bệnh nguy hiểm như Whitmore và bệnh vàng da do xoắn khuẩn Leptospira, lây qua vết thương hở hoặc niêm mạc khi tiếp xúc với bùn đất và nước ô nhiễm.

“ Sự kết hợp giữa nguồn nước bẩn, môi trường ẩm thấp, vệ sinh kém và sự gia tăng vật chủ trung gian tạo điều kiện cho mầm bệnh từ nhiều nguồn dễ dàng xâm nhập, phát tán và gây bệnh trong cộng đồng sau lũ. Bác sĩ Đặng Quang Ánh

Theo bác sĩ Ánh, nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất, gồm: trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh mãn tính. Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên dễ mắc tiêu chảy cấp và các bệnh hô hấp. Người cao tuổi sức đề kháng suy giảm, bệnh thường diễn biến nặng và dễ gặp biến chứng.

Những người mắc bệnh mãn tính như: tiểu đường, tim mạch, huyết áp khi nhiễm thêm các bệnh truyền nhiễm sau lũ sẽ khiến tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng, nguy cơ tử vong cao hơn. Phụ nữ mang thai cũng cần được quan tâm đặc biệt, vì sức khỏe của mẹ và thai nhi dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống và nguồn nước bẩn.

Bảo vệ sức khỏe từ những việc nhỏ nhất

Ngay sau khi nước rút, để bảo vệ sức khỏe gia đình, bác sĩ Ánh khuyến cáo người dân tập trung thực hiện ba việc quan trọng. Trước hết, người dân cần khẩn trương dọn bùn đất, rác thải, xác động vật chết. Đồng thời, tiến hành tiêu độc khử trùng nhà cửa, đồ dùng, các khu vực xung quanh và chuồng trại bằng các hóa chất được cấp phát (như Cloramin B) để loại bỏ mầm bệnh.

Sau những trận mưa lớn vừa qua, nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng ngập nước, bùn đất và rác thải. Ảnh: BẢO LÂM Người dân nên vệ sinh môi trường, nhà cửa sau bão lụt (nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó). Ảnh: BẢO LÂM

Để đảm bảo sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật, việc xử lý và đảm bảo nguồn nước sạch là đặc biệt quan trọng. Người dân nên súc rửa, làm vệ sinh các giếng nước, bể nước bị ngập lụt; sử dụng phèn chua hoặc vải sạch để lọc sơ bộ, loại bỏ bớt bùn đất và chất lơ lửng.

"Cách tốt nhất là đun sôi kỹ nước để diệt khuẩn. Nếu không thể đun sôi, người dân có thể sử dụng hóa chất (Cloramin B hoặc viên Aquatabs) theo hướng dẫn in trên bao bì để khử trùng. Đây là biện pháp tạm thời, hiệu quả để diệt mầm bệnh như: tả, lỵ, thương hàn có trong nước", bác sĩ Ánh nói. Đặc biệt, nước đã xử lý (đun sôi hoặc khử trùng) phải được đựng trong dụng cụ sạch có nắp đậy, tránh để nước bị tái nhiễm bẩn.

“ Khuyến cáo người dân chỉ sử dụng nước đã được xử lý an toàn cho mục đích ăn uống, đánh răng và rửa rau sống. Tuyệt đối không uống nước lã hoặc nước chưa được khử trùng. Bác sĩ Đặng Quang Ánh

Bên cạnh đó, người dân nên thực hiện triệt để nguyên tắc phòng bệnh: ăn chín, uống sôi; tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã bị ngâm nước lũ, nhiễm bẩn hoặc có dấu hiệu hư hỏng; rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; diệt lăng quăng/bọ gậy (dọn dẹp các vật chứa nước đọng) để phòng sốt xuất huyết.

Bác sĩ Ánh nhấn mạnh: “Đây là ba hành động then chốt giúp kiểm soát mầm bệnh và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng".