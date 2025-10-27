Nhiều tuyến đường tại miền núi bị sụt lún, nứt gãy do mưa lớn
ĐNO - Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch tại miền núi thành phố Đà Nẵng bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.
* Sáng 27/10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng kiểm tra, đặt biển cảnh báo tại vị trí đường bê tông dẫn vào khu dân cư A Tu 2 bị nứt gãy, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.
Trước đó, do ảnh hưởng mưa lũ, đoạn đường nêu trên bị nứt gãy bề mặt kéo dài vài mét, tạo thành một hố sâu. Đây là tuyến đường bê tông huyết mạch từ trung tâm xã Hùng Sơn lên địa phận thôn A Tu 2.
* Trên quốc lộ 40B đoạn qua xã Lãnh Ngọc, chính quyền địa phương ghi nhận tình trạng mặt đường bị xói lở, vết nứt kéo dài gần 10m, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.
Nguồn tin của phóng viên cho biết, phía dưới đoạn đường bị xói lở, nứt toác là một "hệ thống" nước ngầm. Do mưa lớn kéo dài, lượng nước chảy xiết khiến kết cấu đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
* Tại xã Sông Kôn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, chảy xiết, tràn mặt đường trên tuyến quốc lộ 14G, đoạn qua thôn Chi'nết (xã A Ting cũ). Một số đường dân sinh cũng bị sạt lở gây ách tắc, cô lập cục bộ.
Sáng 27/10, chính quyền địa phương huy động lực lượng túc trực tại các vị trí nguy hiểm, không cho phương tiện và người dân qua lại.
* Tại xã Tây Giang, đoạn đường từ thôn Azdốc (xã Avương) lên thôn AChiing (xã Tây Giang) bị sạt lở nghiêm trọng taluy âm với diện tích khá lớn. Vị trí sạt lở nằm ngay trên tuyến đường huyết mạch, sát mép đường nhựa.
Chính quyền xã Tây Giang cũng ghi nhận nhiều tuyến đường dân sinh bị sạt lở nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng được huy động để cảnh báo người đi đường.
Xã Thượng Đức bị chia cắt nhiều khu vực
Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, từ chiều tối 26/10, mực nước sông Côn và nhất là sông Vu Gia bắt đầu dâng cao, gây ngập lụt cục bộ một số khu vực.
Lực lượng công an, quân sự xã hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản của các hộ vùng trũng thấp ở tổ 6, thôn Tân An đến nơi an toàn; di dời xen ghép 113 hộ với 447 nhân khẩu.
Xã Thượng Đức cho học sinh nghỉ học vào ngày 27/10; thông báo các vùng dễ bị chia cắt chuẩn bị lương thực, thực phẩm; cấp phát trang thiết bị, vật tư hỗ trợ ứng phó thiên tai cho lực lượng tại chỗ tại các thôn.
Sáng 27/10, trên địa bàn xã có một số khu vực bị chia cắt gồm: Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông với tổng số 2.120 hộ, khoảng 4.300 khẩu.
“Phòng khám Đa khoa khu vực vùng A bị ngập sâu. Hiện tại, phòng khám không có bệnh nhân nằm điều trị, chỉ có y bác sĩ, nhân viên ứng trực. Chúng tôi sẽ có sự hỗ trợ cần thiết cho lực lượng ứng trực. Đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản”, ông Phi thông tin. (CÔNG TÚ)