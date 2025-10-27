Xã hội Nhiều tuyến đường tại miền núi bị sụt lún, nứt gãy do mưa lớn ĐNO - Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch tại miền núi thành phố Đà Nẵng bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

Mặt đường bê tông tại xã Hùng Sơn bị nứt gãy do mưa lũ. Ảnh: PARAI

* Sáng 27/10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng kiểm tra, đặt biển cảnh báo tại vị trí đường bê tông dẫn vào khu dân cư A Tu 2 bị nứt gãy, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lũ, đoạn đường nêu trên bị nứt gãy bề mặt kéo dài vài mét, tạo thành một hố sâu. Đây là tuyến đường bê tông huyết mạch từ trung tâm xã Hùng Sơn lên địa phận thôn A Tu 2.

* Trên quốc lộ 40B đoạn qua xã Lãnh Ngọc, chính quyền địa phương ghi nhận tình trạng mặt đường bị xói lở, vết nứt kéo dài gần 10m, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, phía dưới đoạn đường bị xói lở, nứt toác là một "hệ thống" nước ngầm. Do mưa lớn kéo dài, lượng nước chảy xiết khiến kết cấu đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

* Tại xã Sông Kôn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, chảy xiết, tràn mặt đường trên tuyến quốc lộ 14G, đoạn qua thôn Chi'nết (xã A Ting cũ). Một số đường dân sinh cũng bị sạt lở gây ách tắc, cô lập cục bộ.

Lực lượng chức năng xã Sông Kôn túc trực, giăng dây cảnh báo nguy hiểm trên tuyến quốc lộ 14G. Ảnh: BRÍU CA

Sáng 27/10, chính quyền địa phương huy động lực lượng túc trực tại các vị trí nguy hiểm, không cho phương tiện và người dân qua lại.

* Tại xã Tây Giang, đoạn đường từ thôn Azdốc (xã Avương) lên thôn AChiing (xã Tây Giang) bị sạt lở nghiêm trọng taluy âm với diện tích khá lớn. Vị trí sạt lở nằm ngay trên tuyến đường huyết mạch, sát mép đường nhựa.

Điểm sạt lở trên tuyến đường từ thôn Azdốc (xã Avương) lên thôn AChiing (xã Tây Giang). Ảnh: ABỒ

Chính quyền xã Tây Giang cũng ghi nhận nhiều tuyến đường dân sinh bị sạt lở nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng được huy động để cảnh báo người đi đường.