Thứ Hai, 27/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Nhiều tuyến đường tại miền núi bị sụt lún, nứt gãy do mưa lớn

ALĂNG NGƯỚC 27/10/2025 10:40

ĐNO - Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch tại miền núi thành phố Đà Nẵng bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

3532218965708871851.jpg
Mặt đường bê tông tại xã Hùng Sơn bị nứt gãy do mưa lũ. Ảnh: PARAI

* Sáng 27/10, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng kiểm tra, đặt biển cảnh báo tại vị trí đường bê tông dẫn vào khu dân cư A Tu 2 bị nứt gãy, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lũ, đoạn đường nêu trên bị nứt gãy bề mặt kéo dài vài mét, tạo thành một hố sâu. Đây là tuyến đường bê tông huyết mạch từ trung tâm xã Hùng Sơn lên địa phận thôn A Tu 2.

* Trên quốc lộ 40B đoạn qua xã Lãnh Ngọc, chính quyền địa phương ghi nhận tình trạng mặt đường bị xói lở, vết nứt kéo dài gần 10m, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, phía dưới đoạn đường bị xói lở, nứt toác là một "hệ thống" nước ngầm. Do mưa lớn kéo dài, lượng nước chảy xiết khiến kết cấu đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

* Tại xã Sông Kôn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, chảy xiết, tràn mặt đường trên tuyến quốc lộ 14G, đoạn qua thôn Chi'nết (xã A Ting cũ). Một số đường dân sinh cũng bị sạt lở gây ách tắc, cô lập cục bộ.

571188393_1693429174949926_5483965803198407835_n.jpg
Lực lượng chức năng xã Sông Kôn túc trực, giăng dây cảnh báo nguy hiểm trên tuyến quốc lộ 14G. Ảnh: BRÍU CA

Sáng 27/10, chính quyền địa phương huy động lực lượng túc trực tại các vị trí nguy hiểm, không cho phương tiện và người dân qua lại.

* Tại xã Tây Giang, đoạn đường từ thôn Azdốc (xã Avương) lên thôn AChiing (xã Tây Giang) bị sạt lở nghiêm trọng taluy âm với diện tích khá lớn. Vị trí sạt lở nằm ngay trên tuyến đường huyết mạch, sát mép đường nhựa.

f8a72580-cf6c-4949-ab46-7bf1a25da9a0.jpg
Điểm sạt lở trên tuyến đường từ thôn Azdốc (xã Avương) lên thôn AChiing (xã Tây Giang). Ảnh: ABỒ

Chính quyền xã Tây Giang cũng ghi nhận nhiều tuyến đường dân sinh bị sạt lở nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng được huy động để cảnh báo người đi đường.

Xã Thượng Đức bị chia cắt nhiều khu vực

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, từ chiều tối 26/10, mực nước sông Côn và nhất là sông Vu Gia bắt đầu dâng cao, gây ngập lụt cục bộ một số khu vực.

ẢNH 1
Lực lượng chức năng xã Thượng Đức hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao. Ảnh: CÔNG TÚ

Lực lượng công an, quân sự xã hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản của các hộ vùng trũng thấp ở tổ 6, thôn Tân An đến nơi an toàn; di dời xen ghép 113 hộ với 447 nhân khẩu.

Xã Thượng Đức cho học sinh nghỉ học vào ngày 27/10; thông báo các vùng dễ bị chia cắt chuẩn bị lương thực, thực phẩm; cấp phát trang thiết bị, vật tư hỗ trợ ứng phó thiên tai cho lực lượng tại chỗ tại các thôn.

Sáng 27/10, trên địa bàn xã có một số khu vực bị chia cắt gồm: Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông với tổng số 2.120 hộ, khoảng 4.300 khẩu.

“Phòng khám Đa khoa khu vực vùng A bị ngập sâu. Hiện tại, phòng khám không có bệnh nhân nằm điều trị, chỉ có y bác sĩ, nhân viên ứng trực. Chúng tôi sẽ có sự hỗ trợ cần thiết cho lực lượng ứng trực. Đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản”, ông Phi thông tin. (CÔNG TÚ)

Bài liên quan
Đọc tiếp
Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng

Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng

Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Nhiều tuyến đường tại miền núi bị sụt lún, nứt gãy do mưa lớn

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO