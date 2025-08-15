Chính quyền - đoàn thể Triển khai thí điểm nền tảng “Mặt trận số” trong công tác Mặt trận các cấp ĐNO - Sáng 15/8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng “Mặt trận số” và tập huấn “Ứng dụng AI trong công tác MTTQ các cấp” cho lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và xã, phường, đặc khu.

Dự điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự điểm cầu Đà Nẵng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan, Giám đốc Trung tâm và Chuyển đổi số cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu về nền tảng “Mặt trận số” kết nối đồng hành cùng nhân dân và cán bộ MTTQ các cấp. Theo ông Nguyễn Bá Cát, trong kỷ nguyên số, để làm tốt vai trò “cầu nối” đó, cán bộ mặt trận phải chủ động đi vào không gian số, phải hiện diện ở nơi có người dân, lắng nghe người dân bằng những phương thức mới, phù hợp với xu thế của thời đại.

Vì vậy, “Mặt trận số” là một bước đi tất yếu, đòi hỏi cấp thiết. Đây không chỉ là việc nâng cấp công cụ làm việc, mà là một cuộc cách mạng về phương thức hoạt động, giúp cán bộ chuyển từ phương pháp làm việc thủ công, phân tán sang một phương pháp hiện đại, có hệ thống, dựa trên dữ liệu.

“Mặt trận số” là một nền tảng số được thiết kế bám sát vào các nhiệm vụ cốt lõi của công tác mặt trận, là công cụ cần thiết cho MTTQ các cấp trong tình hình mới. Với 5 phần mềm “cốt lõi”: Phần mềm cơ sở dữ liệu online; phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; phần mềm Thư viện số cộng đồng hỗ trợ nhân dân; trợ lý ảo phục vụ công tác tham mưu MTTQ các cấp; phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả đại hội MTTQ các cấp.

““Mặt trận số” sẽ là bộ công cụ gắn bó mật thiết với mỗi cán bộ mặt trận ở cơ sở, góp phần đưa MTTQ Việt Nam đóng góp tích cực và quá trình chuyển đổi số quốc gia, đưa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội đến gần dân, sát dân và sẵn sàng phục vụ nhân dân”, ông Cát chia sẻ.

Cán bộ MTTQ các cấp truy cập vào nền tảng "Mặt trận số" tại địa chỉ http://app.mattranso.vn và lựa chọn biểu tượng phần mềm "Hệ thống theo dõi tiến độ, kết quả Đại hội MTTQ các cấp" hoặc truy cập vào địa chỉ http://daihoi.mattranso.vn.

Tại hội nghị, cán bộ Mặt trận các cấp cũng được chuyên gia về chuyển đổi số tập huấn “Ứng dụng AI trong công tác MTTQ các cấp”, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, giới thiệu các ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt dư luận và tập hợp ý kiến nhân dân. Thông qua đó, cán bộ Mặt trận sẽ từng bước nâng cao năng lực số, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, hiệu quả, phù hợp với xu thế chuyển đổi số quốc gia và yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.