An ninh trật tự Nhóm đối tượng cầm đầu, tổ chức sới bạc tại xã Việt An ra đầu thú ĐNO - Ngày 26/8, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, 4 đối tượng cầm đầu, tổ chức sới bạc tại xã Việt An đã ra đầu thú.

Đối tượng cầm đầu Đặng Hà Vũ. Ảnh: MINH TUẤN

Các đối tượng được vận động đầu thú gồm: Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Anh Quốc Văn, Đặng Hà Vũ, Đặng Thiên Phước đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp Công an xã Việt An huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa tại khu vực rừng keo lá tràm gần hồ An Tây (thôn An Cường, xã Việt An).

Thời điểm đột kích sới bạc, lợi dụng địa hình hiểm trở, một số đối tượng bỏ chạy lên đồi núi xung quanh ẩn nấp.

Tại hiện trường, công an giữ lại 18 đối tượng tổ chức đánh bạc và trực tiếp đánh bạc. Riêng Đặng Hà Vũ, Đặng Thiên Phước, Nguyễn Văn Sĩ và Nguyễn Anh Quốc Văn đã bỏ chạy.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc hơn 192 triệu đồng. Trong đó, trên chiếu bạc hơn 8,6 triệu đồng; tiền các đối tượng giữ trên người dùng để đánh bạc hơn 184,2 triệu đồng.

Hai đối tượng Nguyễn Anh Quốc Văn (trái) và Đặng Thiên Phước. Ảnh: MINH TUẤN

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đặng Hà Vũ (đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc) sử dụng khu vực rừng keo lá tràm gần hồ An Tây làm địa điểm đánh bạc, điện thoại lôi kéo con bạc đến chơi xóc dĩa ăn thua bằng tiền để thu tiền xâu.

Vũ thuê các đối tượng làm cảnh giới đối phó lực lượng công an, chở con bạc đến địa điểm đánh bạc và trả công mỗi người 300 nghìn đồng/ngày; thuê các đối tượng khác làm nhiệm vụ chung chi tiền bạc và giao Nguyễn Anh Quốc Văn làm cái tại sới bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ hình sự đối với 18 đối tượng, tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra xử lý theo quy định.