An ninh trật tự Triệt phá sới bạc giữa rừng keo ở xã Việt An, thu giữ gần 200 triệu đồng ĐNO - Ngày 22/8, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho hay, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Việt An triệt xóa một sới bạc quy mô lớn, hoạt động tinh vi tại đồi keo lá tràm thuộc thôn An Cường (xã Việt An).

Hiện trường vụ đánh bạc giữa rừng keo. Ảnh: Cảnh sát hình sự cung cấp

Qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện sới bạc do Đặng Hà Vũ (SN 1984, thôn An Cường, xã Việt An) cầm đầu. Tụ điểm này thu hút 20 - 40 con bạc mỗi ngày, sát phạt bằng hình thức xóc đĩa với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Để qua mắt cơ quan chức năng, Vũ tổ chức sới bạc với nhiều lớp cảnh giới chặt chẽ, thường xuyên thay đổi địa điểm và chỉ cho phép người quen hoặc được giới thiệu tham gia.

Các con bạc được đàn em của Vũ đón từ xa, trung chuyển vào sới bằng xe máy; đội ngũ canh gác được bố trí nhiều vòng để ngăn chặn người lạ đột nhập.

Hoạt động đánh bạc diễn ra từ 14 - 21 giờ hằng ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương và bức xúc trong dư luận.

Công an bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc. Ảnh: Cảnh sát hình sự cung cấp

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác, vượt địa hình đồi núi hiểm trở, băng rừng, lội suối hàng chục kilomet để tiếp cận sới bạc.

Đến 16 giờ 30 ngày 20/8, lực lượng công an đồng loạt tấn công, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt.

Công an bắt giữ 21 đối tượng, bao gồm người cảnh giới và trực tiếp đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm: gần 193 triệu đồng tiền mặt, 28 xe máy, 1 ô tô Fortuner, 14 điện thoại di động và nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc.

Tang vật vụ việc được thu giữ. Ảnh: Cảnh sát hình sự cung cấp

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định Đặng Hà Vũ thu “tiền xâu” 200 nghìn đồng/người/giờ và trả công cho đàn em 300 nghìn đồng/ngày.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ hình sự 14 đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.