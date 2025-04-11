Thông tin doanh nghiệp Nhu cầu tuyển nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng sôi động trở lại, nhiều cơ hội việc làm ổn định Thị trường tuyển dụng nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng đang trở nên sôi động trở lại trong những tháng gần đây sau giai đoạn trầm lắng. Nhiều doanh nghiệp, chuỗi bán lẻ, siêu thị, thương hiệu thời trang trên thành phố đang đẩy mạnh kế hoạch tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm phục hồi. Xu hướng này không chỉ phản ánh sự hồi phục rõ rệt của kinh tế địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm ổn định cho người lao động tại địa bàn thành phố.

Thị trường việc làm Đà Nẵng phục hồi, nhu cầu tuyển dụng bán hàng tăng trở lại

Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, tình hình tuyển dụng tại Đà Nẵng đang dần phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng. Trong đó nhóm ngành có nhu cầu cao nhất là nhân viên bán hàng, tư vấn viên và thu ngân chiếm khoảng 15 - 17% trên tổng số vị trí tuyển dụng.​

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng đang tăng trở lại. Nguồn ảnh: Internet

Từ xu hướng phục hồi chung của kinh tế địa phương, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng, đặc biệt là vị trí nhân viên bán hàng cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt, đặc biệt là từ quý III/2025. Đây là giai đoạn doanh nghiệp đẩy mạnh nhân sự để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm. Theo thống kê từ Vieclam.net, lượng tin đăng tuyển dụng nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng trong quý III/2025 tăng khoảng 26% so với quý trước. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực siêu thị, điện máy, thời trang, mỹ phẩm, F&B và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là nhóm có lượng tin đăng tuyển dụng cao nhất.

Doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng, đa dạng hình thức và vị trí nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

Cùng với xu hướng phục hồi của thị trường việc làm, các doanh nghiệp bán lẻ tại Đà Nẵng đang đẩy mạnh tuyển dụng nhân viên bán hàng với nhiều hình thức và vị trí linh hoạt hơn. Không chỉ các chuỗi siêu thị và cửa hàng lớn như Co.opmart, WinMart mở rộng quy mô nhân sự, mà nhiều thương hiệu thời trang, ẩm thực và tiêu dùng cũng tăng số lượng tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu mua sắm và du lịch phục hồi từ giữa năm 2025.

Bên cạnh việc mở rộng số lượng, nhiều doanh nghiệp đang thay đổi mô hình tuyển dụng nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Thay vì chỉ tuyển nhân viên bán hàng tại quầy, các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng tư vấn viên online, nhân viên kinh doanh theo khu vực, đại diện thương hiệu hoặc chuyên viên bán hàng dự án. Sự chuyển dịch này cho thấy ngành bán lẻ đang tăng tốc chuyển đổi số, mở rộng trải nghiệm khách hàng cả trực tiếp lẫn trực tuyến.

Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng đẩy mạnh tuyển dụng nhân viên bán hàng với đa dạng hình thức. Nguồn ảnh: Internet

Theo thống kê từ các trang tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng, mức thu nhập phổ biến của nhân viên bán hàng tại khu vực này dao động từ 6-12 triệu đồng/tháng tùy vị trí và kinh nghiệm. Với nhóm quản lý hoặc nhân sự có trên 3 năm kinh nghiệm thu nhập có thể đạt 13-15 triệu đồng/tháng. Ngoài lương cơ bản, phần lớn doanh nghiệp còn áp dụng chính sách thưởng doanh số, phụ cấp kỹ năng và bảo hiểm mở rộng nhằm thu hút và giữ chân nhân sự.

Cơ hội việc làm ổn định và định hướng cho người tìm việc nhân viên bán hàng tại Đà Nẵng

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội phục hồi tích cực, Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho người lao động, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ - thương mại. Sự phát triển của các chuỗi bán lẻ, siêu thị và trung tâm thương mại đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm ổn định cho vị trí nhân viên bán hàng, nhóm ngành được xem là duy trì nhu cầu cao và liên tục trong suốt năm.

Nhu cầu tuyển dụng cho vị trí nhân viên bán hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn cuối năm 2025 - đầu năm 2026, khi nhiều doanh nghiệp mở rộng hệ thống và triển khai chiến dịch kinh doanh dịp Tết Nguyên đán.

Cơ hội tìm việc làm bán hàng tại Đà Nẵng uy tín trên trang Vieclam.net

Nhiều chuyên gia tuyển dụng cho rằng người lao động nên chủ động trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng trực tuyến và kiến thức sản phẩm, đồng thời tận dụng các nền tảng tuyển dụng uy tín như Vieclam.net để tiếp cận thông tin việc làm chất lượng. Ngoài ra, ứng viên được khuyến nghị chủ động nộp hồ sơ sớm trong quý IV/2025, thời điểm nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng cho mùa cao điểm cuối năm.

Nhìn chung, với đà phục hồi mạnh mẽ của kinh tế địa phương, thị trường việc làm tại Đà Nẵng đang cho thấy những tín hiệu tích cực, đặc biệt ở nhóm ngành bán lẻ và dịch vụ. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bán hàng tại Đà Nẵng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, mở ra nhiều cơ hội ổn định cho người lao động. Đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thị trường lao động thành phố.