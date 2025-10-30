Thứ Năm, 30/10/2025
Những chuyến xe “0 đồng” giữa vùng ngập

XUÂN SƠN 30/10/2025 18:51

ĐNO - Khi tuyến ĐT605 qua xã Hòa Tiến và phường Hòa Xuân ngập sâu do mưa lớn dài ngày, những chuyến xe “0 đồng” đã đưa người dân đi lại an toàn trong vùng ngập.

img_20251030_101901.jpg
Tuyến ĐT605 qua địa bàn xã Hòa Tiến, phường Hòa Xuân về phường Điện Bàn Bắc bị ngập nhiều đoạn. Ảnh: XUÂN SƠN

Ngày 30/10, trên tuyến quốc lộ 1A và ĐT605 qua địa bàn xã Hòa Tiến và phường Hòa Xuân có nhiều điểm ngập sâu.

Điểm ngập tại nút giao ĐT605 - quốc lộ 1A và đoạn ĐT605 trước chợ Lệ Trạch (xã Hòa Tiến) được giăng dây cảnh báo, hạn chế đi lại. Trong khi đầu tuyến ĐT605 có nhiều vị trí ngập hơn 0,5m, nước chảy xiết, gây mất an toàn cho người dân và phương tiện.

Lực lượng chức năng
Lực lượng chức năng điều phối giao thông tại khu vực. Ảnh: XUÂN SƠN

Sau khi căn nhà ở thôn Thạch Bồ (xã Hòa Tiến) ngập trong biển nước, gia đình chị Võ Thị Cúc đi taxi theo đường ĐT605 sang nhà người thân tại thôn Dương Sơn (phường Hòa Xuân) để trú tạm.

Không may, chiếc taxi gầm thấp không thể di chuyển qua điểm ngập sâu. Lúc này, chị Cúc được đội xe khách của Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng trung chuyển qua điểm ngập miễn phí.

Túc trực tại đầu tuyến ĐT605 từ sáng 30/10, ông Nguyễn Dũng (thôn La Bông, xã Hòa Tiến) liên tục lái xe trung chuyển miễn phí người dân và phương tiện, hàng hóa qua các điểm ngập.

“Gia đình tôi cũng trong vùng ngập, tuy nhiên trước thiên tai, tôi sẵn sàng hỗ trợ bà con”, ông Dũng chia sẻ.

Những chuyến xe nghĩa tình, trung chuyển người dân và các đơn vị tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm qua các điểm ngập, dự kiến tiếp tục được triển khai đến khi nước rút.

img_20251030_092900(1).jpg
Ông Nguyễn Dũng (bên trái) lái xe tải chở miễn phí người dân và phương tiện qua các điểm ngập. Ảnh: XUÂN SƠN
img_20251030_094135(1).jpg
Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng huy động xe khách trung chuyển người dân miễn phí. Ảnh: XUÂN SƠN
img_20251030_094315.jpg
Dưới sự hỗ trợ của nhà xe, người dân được di chuyển an toàn qua các điểm ngập. Ảnh: XUÂN SƠN
