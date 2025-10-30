Những chuyến xe “0 đồng” giữa vùng ngập
ĐNO - Khi tuyến ĐT605 qua xã Hòa Tiến và phường Hòa Xuân ngập sâu do mưa lớn dài ngày, những chuyến xe “0 đồng” đã đưa người dân đi lại an toàn trong vùng ngập.
Ngày 30/10, trên tuyến quốc lộ 1A và ĐT605 qua địa bàn xã Hòa Tiến và phường Hòa Xuân có nhiều điểm ngập sâu.
Điểm ngập tại nút giao ĐT605 - quốc lộ 1A và đoạn ĐT605 trước chợ Lệ Trạch (xã Hòa Tiến) được giăng dây cảnh báo, hạn chế đi lại. Trong khi đầu tuyến ĐT605 có nhiều vị trí ngập hơn 0,5m, nước chảy xiết, gây mất an toàn cho người dân và phương tiện.
Sau khi căn nhà ở thôn Thạch Bồ (xã Hòa Tiến) ngập trong biển nước, gia đình chị Võ Thị Cúc đi taxi theo đường ĐT605 sang nhà người thân tại thôn Dương Sơn (phường Hòa Xuân) để trú tạm.
Không may, chiếc taxi gầm thấp không thể di chuyển qua điểm ngập sâu. Lúc này, chị Cúc được đội xe khách của Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng trung chuyển qua điểm ngập miễn phí.
Túc trực tại đầu tuyến ĐT605 từ sáng 30/10, ông Nguyễn Dũng (thôn La Bông, xã Hòa Tiến) liên tục lái xe trung chuyển miễn phí người dân và phương tiện, hàng hóa qua các điểm ngập.
“Gia đình tôi cũng trong vùng ngập, tuy nhiên trước thiên tai, tôi sẵn sàng hỗ trợ bà con”, ông Dũng chia sẻ.
Những chuyến xe nghĩa tình, trung chuyển người dân và các đơn vị tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm qua các điểm ngập, dự kiến tiếp tục được triển khai đến khi nước rút.