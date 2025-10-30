Xã hội Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân vùng lũ tại xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng ĐNO - Sáng 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thị sát tình hình ngập lụt và động viên nhân dân vùng lũ tại thôn Trà Đóa, xã Thăng An.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đi ca nô vào vùng lũ tại thôn Trà Đóa, xã Thăng An. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5 và đại diện chính quyền địa phương.

Tại thôn Trà Đóa, nơi có 17 hộ dân với 49 nhân khẩu đang bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt của bà con và chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang phải trải qua. Đồng thời, động viên các hộ dân nỗ lực khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đi ca nô cùng đoàn công tác vào vùng lũ thôn Trà Đóa, xã Thăng An. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thường trực Ban Bí thư đề nghị chính quyền thành phố và địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân vùng lũ, nhất là bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu, nước sạch, thuốc men và nơi ở an toàn cho các hộ bị ảnh hưởng.

Đồng thời nhấn mạnh, bên cạnh việc khẩn trương cứu trợ trước mắt, cần chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau lũ; sớm khôi phục hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và sinh kế cho người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà động viên người dân thôn Trà Đóa, xã Thăng An. Video: NGỌC PHÚ

Đoàn công tác dùng cano để vào khu vực bị ngập lụt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi thị sát thực tế, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao tặng nhiều phần quà cho các hộ dân bị ngập nặng, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với đồng bào vùng thiên tai.

Qua đó, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con xã Thăng An vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Đoàn công tác tiếp cận nhà dân để thăm, tặng quà. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên phải) động viên người dân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên trái) tặng quà và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang động viên người dân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên trái) và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (giữa) động viên người dân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đoàn công tác thị sát, thăm người dân vùng ngập lụt thôn Trà Đóa, xã Thăng An. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhiều hộ dân tại xã Thăng An bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: NGỌC PHÚ