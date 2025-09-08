Chính quyền - đoàn thể Nỗ lực cấp “sổ đỏ” cho dân UBND xã Tiên Phước vừa cấp 21 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 11 hộ gia đình trên địa bàn. Đáng chú ý, trong các sổ đỏ được cấp, nhiều trường hợp gặp vướng mắc kéo dài, đã được địa phương nỗ lực giải quyết.

Đợt trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được UBND xã Tiên Phước tổ chức vào sáng 29/7. Ảnh: LÊ DIỄM

Trong đợt cấp sổ đỏ lần này, có 7 hộ dân ở khu dân cư Phước An, xã Tiên Phước (thị trấn Tiên Kỳ cũ) nhận 17 sổ đỏ.

Theo ông Đoàn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Phước, Dự án phát triển bất động sản Khu phố mới Phước An được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận đầu tư tại Công văn số 2229 ngày 27/5/2015. UBND huyện Tiên Phước (cũ) đã phê duyệt Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 1298 ngày 5/7/2016. Đến nay, đã chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng 79 hộ, tổ chức/81 hộ, tổ chức bị ảnh hưởng.

Hầu hết các hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng nhưng việc cấp sổ đỏ vẫn bi ách tắc. Ông Công cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ từ UBND huyện Tiên Phước (cũ) vào ngày 30/6/2025, UBND xã Tiên Phước đã tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ dân. Đến nay, UBND xã đã hoàn thành việc cấp 17 sổ đỏ cho 7 hộ gia đình, cá nhân; số hộ còn lại đang thực hiện các thủ tục giao đất và dự kiến bàn giao cho các hộ trong tháng 8/2025”.

Là người nhận sổ đỏ cho thửa đất của gia đình trong đợt này, ông Nguyễn Dõng không giấu được niềm vui. Ông nói: “Dự án khu dân cư Phước An kéo dài đã lâu, việc cấp sổ đỏ cho người dân bị ảnh hưởng nên chúng tôi cũng rất phiền lòng. Đến nay khi xã mới hình thành đã tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân. Đợt này gia đình tôi nhận 4 sổ đỏ đều trong khu dân cư Phước An”.

Trong đợt này, ngoài 7 hộ dân được cấp sổ đỏ ở khu dân cư Phước An, còn có 3 hộ ở xã Tiên Thọ (cũ) và 1 hộ ở xã Tiên Phong (cũ) cũng được UBND xã Tiên Phước cấp sổ đỏ.

Ông Nguyễn Dõng (người ngồi) vui mừng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu dân cư Phước An. Ảnh: LÊ DIỄM

Là người được nhận sổ đỏ sau hơn 1 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị thừa kế nhà đất, ông Huỳnh Thanh Truyền vui mừng nói: “Tôi nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ đối với đất ở và đất vườn thừa kế từ cha mẹ vào tháng 6/2024. Xã Tiên Phước mới vận hành 1 tháng nhưng tôi đã nhận được sổ đỏ là điều bất ngờ và càng tin tưởng hơn vào mô hình chính quyền 2 cấp”.

Theo ông Đoàn Văn Công, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã hiện nay là 308 thủ tục hành chính, trong đó có việc cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân. Xã ưu tiên rà soát những hồ sơ tồn đọng được bàn giao từ huyện Tiên Phước cũ chuyển sang để tháo gỡ vướng mắc và cấp sổ cho người dân.

Ông Công nói: “Thời gian đến, địa phương sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, phù hợp với mục tiêu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại. Thời gian đầu sẽ có những điểm vướng, nhưng sẽ dần dần được khắc phục để phục vụ nhân dân tốt hơn”.