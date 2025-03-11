Đời sống Nỗ lực xử lý rác phủ kín bờ biển Nguyễn Tất Thành sau mưa lũ ĐNO - Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành (thành phố Đà Nẵng) xuất hiện lượng lớn rác thải trôi dạt vào bờ, phủ kín nhiều đoạn bãi biển, gây ảnh hưởng cảnh quan và môi trường.

Rác bủa vây bãi biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: V.D

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc hơn 7km bờ biển, rác thải phủ dày đặc trên phạm vi hàng trăm mét. Rác thải chủ yếu là củi khô, cành cây, bao ni lông, chai lọ nhựa, xốp, và thậm chí cả xác động vật, nằm ngổn ngang trên bãi cát. Nhiều đoạn bờ biển bốc mùi khó chịu, gây mất mỹ quan, khiến người dân ngại ngần khi dạo chơi hay tập thể dục ven biển.

Anh Bùi Văn Chiến, một cư dân sống gần bãi biển Nguyễn Tất Thành cho biết tình trạng rác dạt vào bờ đã diễn ra liên tục nhiều ngày qua. “Sau mỗi đợt bão hoặc khi biển động mạnh, rác từ ngoài khơi lại bị sóng đánh dạt vào. Tuy nhiên, năm nay lượng rác nhiều hơn hẳn, có thể do hậu quả của đợt mưa lũ quá lớn, khiến nước từ sông đổ ra biển cuốn theo khá nhiều loại rác thải,” anh Chiến nhận định.

Theo anh Chiến, lượng rác dạt vào lần này không chỉ gây ô nhiễm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và đời sống của cư dân địa phương. Anh chia sẻ thêm: “Trong những ngày qua, tôi thấy công nhân môi trường liên tục dọn dẹp. Tuy nhiên, sóng biển vẫn không ngừng đánh vào, khiến rác vừa được thu gom lại tiếp tục xuất hiện. Thật sự rất thương xót những người công nhân vệ sinh môi trường, họ rất vất vả.”

Công nhân môi trường dùng máy kéo thu gom rác dạt vào bờ tại bãi biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: V.D

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng, huy động nhân lực và phương tiện để thu gom, xử lý rác thải. Hàng chục công nhân môi trường đã được điều động túc trực dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành để trục vớt, thu dọn từng khối rác lớn, nhằm sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp cho bãi biển.

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết: “Do lượng rác quá lớn và trải dài khắp tuyến bờ biển, nên công tác thu gom và xử lý cần nhiều thời gian. Chúng tôi dự kiến sẽ mất khoảng 7 đến 10 ngày để dọn sạch toàn bộ rác dạt vào bờ. Ban Quản lý cũng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, bố trí nhân lực làm việc liên tục xuyên suốt trong ngày nhằm đảm bảo tiến độ.”

Theo ông Nghĩa, lượng rác thải này là do mưa lũ lớn cuốn theo gồm rác thải sinh hoạt, cây cối và củi rừng từ thượng nguồn đổ ra biển, sau đó bị sóng và gió mùa đánh dạt trở lại bờ. Bên cạnh công tác thu gom rác, đơn vị cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức về việc xả thải, nhằm hạn chế tình trạng rác từ đất liền trôi ra sông rồi đổ ra biển mỗi khi mưa lớn.