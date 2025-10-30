Môi trường Xác cá voi 3m dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành ĐNO - Tối 29/10, một xác cá voi được ghi nhận trôi dạt vào bờ biển Nguyễn Tất Thành qua địa bàn phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Xác cá voi được phát hiện trên bãi biển đường Nguyễn Tất Thành tối 29/10. Ảnh: A.BIN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút tối 29/10, người dân phát hiện một xác cá voi dài khoảng 3m dạt vào bờ biển trên đường Nguyễn Tất Thành.

Theo tín ngưỡng người dân miền biển, cá voi được gọi là cá Ông - “vị thần bảo hộ” cho ngư dân giữa trùng khơi. Vì thế, ngay sau khi cá Ông “lụy” vào bờ (theo cách gọi địa phương), ngư dân địa phương nhanh chóng tập trung, thắp hương theo tục lệ, bày tỏ lòng tôn kính.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực, tránh người dân hiếu kỳ tiếp cận quá gần.

Đến sáng 30/10, cơ quan chức năng tiếp tục túc trực tại hiện trường, chờ thời tiết thuận lợi để đưa cá Ông lên bờ và chôn cất theo phong tục địa phương.

Những ngày qua, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến vùng biển các tỉnh, thành phố miền Trung động mạnh, sóng lớn. Theo nhận định của ngư dân, nhiều khả năng cá Ông bị sóng đánh dạt vào bờ sau khi chết ngoài khơi.