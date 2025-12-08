Thể thao Nội dung đi bộ tại giải điền kinh vô địch quốc gia: Đà Nẵng khẳng định vị thế Ngày 11/8, các vận động viên Đà Nẵng xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng nội dung đi bộ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đang diễn ra trên sân nhà, qua đó khẳng định vững chắc vị thế số một ở đấu trường quốc gia.

Thanh Phúc và Thành Ngưng về đích đầu tiên nội dung đi bộ 20km tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025. Ảnh: PHI NÔNG

Kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

Đúng 15 năm (kể từ năm 2010), Giải điền kinh vô địch quốc gia mới quay trở lại Đà Nẵng nên người hâm mộ không muốn bỏ lỡ cơ hội được trực tiếp chứng kiến các vận động viên xuất sắc của điền kinh Việt Nam tranh tài.

Từ sáng sớm, không khí tại công viên Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn) bắt đầu nhộn nhịp khi có đông người chờ xem nội dung đi bộ 20km dành cho nam và nữ.

Trong đó, ở nội dung dành cho nữ, 7 vận động viên góp mặt ở chung kết gồm: Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thị Vân (Đà Nẵng), Thái Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Linh Ly (Đắk Lắk), Hồ Thị Vân (Nghệ An), Phạm Thị Thu Trang (Hà Nội), Huỳnh Thị Diễm (Quảng Ngãi).

Với kinh nghiệm và đẳng cấp của vận động viên nữ số 1 đi bộ Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Phúc lướt đi, tạo khoảng cách xa với các đối thủ bám đuổi ngay từ vạch xuất phát. Suốt 10 vòng đấu, vận động viên Đà Nẵng “một mình một ngựa”.

Cuối cùng, cô về đích với thời gian 1 giờ 39 phút 40 giây, giành Huy chương Vàng. Đáng chú ý, đây là tấm Huy chương Vàng quốc gia thứ 19 liên tiếp của Thanh Phúc.

Thanh Phúc cho biết: “Tôi hài lòng về thành tích đạt được tại giải đấu năm nay. Giành Huy chương Vàng trên sân nhà là một kỷ niệm đáng nhớ. Kết quả này là động lực, giúp tôi tự tin hướng đến chinh phục Huy chương Vàng thứ 6 tại SEA Games 33 vào cuối năm nay tại Thái Lan”.

Thanh Phúc thi đấu nội dung đi bộ 20km nữ. Ảnh: PHI NÔNG

Tương tự người chị, em trai Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng cũng xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung dành cho nam với thành tích 1 giờ 30 phút 37 giây.

Góp mặt ở chung kết, ngoài Thành Ngưng còn có 8 vận động viên gồm: Võ Xuân Vĩnh (Đà Nẵng), Trần Lê Hoàng (Thái Nguyên), Đỗ Hữu Đức (Đắk Lắk), Huỳnh Minh Tuấn (Quảng Ngãi), Trương Quang Linh, Sầm Minh Huân (Thái Nguyên), Mai Nguyễn Hoài Bảo (Gia Lai), Phùng Kim Quang (Hà Nội).

Ưu thế dẫn đầu được Thành Ngưng duy trì từ vòng đấu đầu tiên đến vòng đấu cuối cùng. Tấm Huy chương Vàng quốc gia lần này là thứ 15 trong sự nghiệp thi đấu của Thành Ngưng.

“Nội dung tranh tài tại giải cũng là bài tập dượt bổ ích để tôi rèn luyện chuyên môn, hướng đến SEA Games 33. Sắp tới là kỳ đại hội Đông Nam Á cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu, tôi muốn khép lại bằng tấm Huy chương Vàng. Thách thức, khó khăn lớn đang chờ nên tôi sẽ quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa trong tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất”, Thành Ngưng cho hay.

Lực lượng có chiều sâu

Cùng với Thanh Phúc và Thành Ngưng, các vận động viên Đà Nẵng khác cũng để lại dấu ấn ở hai nội dung tranh tài đi bộ. Trong đó, ở nội dung dành cho nam, Võ Xuân Vĩnh giành Huy chương Bạc với thời gian 1 giờ 34 phút 28 giây. Ở nội dung dành cho nữ, Nguyễn Thị Vân giành Huy chương Đồng với thời gian 1 giờ 44 phút 03 giây.

Thành Ngưng tạo ưu thế dẫn đầu suốt 10 vòng đấu. Ảnh: PHI NÔNG

Theo HLV đội tuyển điền kinh Đà Nẵng Trần Anh Hiệp, thành tích này là kết quả sau quá trình nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu của các vận động viên. Đi bộ là nội dung thế mạnh, rất được kỳ vọng của thể thao Đà Nẵng tại giải năm nay nên cũng có áp lực nhất định. Tuy nhiên, rất mừng là các vận động viên đều làm tốt.

Thành tích giành 4/6 huy chương đã giúp đi bộ Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu đề ra và khẳng định vị thế ở đấu trường quốc gia.

Giữ vững được thành tích này nhiều năm qua, bên cạnh các vận động viên trụ cột duy trì phong độ tốt, các lứa kế cận được xây dựng dần tiếp cận trình độ của các đàn anh.

Hiện lực lượng của đi bộ Đà Nẵng được đánh giá có chiều sâu với các tài năng trẻ như Nguyễn Thị Vân (SN 2003), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2006), Biện Văn Anh (2006).

Trong đó, ngoài Nguyễn Thị Vân tham gia thi đấu và giành Huy chương Đồng, Quỳnh Trang và Văn Anh cũng được ban huấn luyện tạo điều kiện tham gia cùng các vận động viên thi đấu để kiểm tra năng lực.

“Khẳng định vị thế ở đấu trường quốc gia đã khó, duy trì thành tích này càng khó hơn. Sau giải đấu lần này, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, trong đó tiếp tục chú trọng tiềm kiếm các tài năng trẻ để bồi dưỡng. Chúng tôi tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tập luyện, tham gia tập huấn để phát huy tối đa khả năng bản thân, giúp điền kinh nói riêng và thể thao thành tích cao của thành phố nói chung phát triển bền vững”, ông Hiệp nói.