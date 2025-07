Du lịch Nông dân Hội An làm du lịch nông nghiệp Với phương châm “Nông nghiệp để phát triển du lịch, du lịch để đẩy mạnh nông nghiệp”, thời gian qua nông dân Hội An phát huy thế mạnh nghề truyền thống để tạo sinh kế ổn định.

Du khách trải nghiệm cưỡi trâu tại lễ hội xuống đồng. Ảnh: MỸ LỆ

Nhiều năm qua, nhờ phát huy các ưu thế về văn hóa, làng quê, làng nghề, gắn kết chặt chẽ kinh tế nông nghiệp với kinh tế dịch vụ - du lịch, khu vực Hội An đã có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm nét bản địa.

Trong đó, phải kể đến việc phát huy các đặc trưng nông nghiệp để làm du lịch, biến nông dân thành “đại sứ du lịch” từ chính công việc hàng ngày của mình.

Cuối năm 2024, Hội Nông dân xã Cẩm Thanh (nay thuộc phường Hội An Đông) ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp du lịch thuyền thúng tại thôn Thanh Đông với 21 thành viên là các hộ thuộc HTX Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông, Tổ hội rau hữu cơ Đồng Giá và Tổ hội lúa hữu cơ.

Ông Phạm Mèo - Chi hội phó Chi hội Nông dân nghề nghiệp du lịch thuyền thúng Thanh Đông, cho biết: “Dựa trên thế mạnh từ vườn rau hữu cơ Thanh Đông, chi hội kết hợp hoạt động tham quan vườn rau với hình thức du lịch trải nghiệm thuyền thúng dọc theo sông Đò. Hội viên sẽ được hỗ trợ phát triển ngành nghề, có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn, nâng cao thu nhập và phát triển sinh kế bền vững”.

Với làng nghề rau Trà Quế, du khách không còn xa lạ khi đến Hội An, trải nghiệm cuộc sống nông dân tại đây. Năm 2024, Tổ chức Du lịch Liên hiệp quốc (UN Tourism) công nhận làng rau Trà Quế là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”.

Ông Trang Thanh Hùng (người dân thôn Trà Quế, phường Hội An Tây) chia sẻ: “Với làng nghề truyền thống rau Trà Quế, người dân địa phương đã nhận thức được tiềm năng kinh tế khi phát triển sản xuất kết hợp mô hình du lịch cộng đồng để tạo nguồn thu nhập mới, cải thiện đời sống”.

Tháng 7-2024, Chi hội Nông dân khối An Mỹ (nay là phường Hội An Đông) đã thành lập HTX Làng rau An Mỹ với 21 thành viên là các hộ sản xuất nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ phụ trợ nông nghiệp trên địa bàn khối phố.

Với hoạt động sản xuất nông nghiệp sẵn có, lấy sản xuất nông nghiệp hữu cơ làm nền tảng để kết hợp khai thác du lịch, từng bước tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù từ nông phẩm và hoạt động nông nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thu (người dân khối An Mỹ) cho hay: “Người dân An Mỹ hướng dẫn du khách tham gia tour trải nghiệm làm nông, trải nghiệm tát nước, bắt cá, cấy lúa, cuốc đất, gieo hạt, trồng rau… Sau trải nghiệm, du khách được chế biến những món ăn dân dã từ sản phẩm đã thu hoạch. Từ đó, đời sống người dân ngày càng nâng cao, mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng”.