Thể thao Nữ Việt Nam - nữ Thái Lan: Trận “chung kết sớm” Vào 19 giờ 30 hôm nay 12/8, trên sân Lạch Tray, cặp đôi “kỳ phục địch thủ” Việt Nam và Thái Lan đụng độ nhau ở lượt đấu cuối bảng A Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025. Ngoài phân định ngôi nhất bảng, trận đấu này là cơ hội để hai đội khẳng định đẳng cấp và tham vọng vô địch.

Đội tuyển nữ Việt Nam (bên trái) cần tận dụng tốt cơ hội để đánh bại Thái Lan, soán ngôi đầu bảng A. Ảnh: VFF

Không ngoài dự đoán, đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều dễ dàng giành vé vào bán kết sớm trước một vòng đấu sau hai chiến thắng liên tiếp trước đội tuyển nữ Campuchia và Indonesia.

Tuy nhiên, khác nhau ở chỗ, đội tuyển nữ Thái Lan ghi được 14 bàn thắng, trong khi Việt Nam ghi 13 bàn. Điều này giúp Thái Lan xếp trên Việt Nam nhờ hơn hiệu số phụ và chỉ cần kết quả hòa là đi tiếp với ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Việt Nam phải đánh bại đối thủ để soán ngôi đầu, tạo ưu thế ở bán kết.

Có lẽ chính vì thế, HLV Mai Đức Chung tỏ ý chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Thực sự tôi vẫn chưa hài lòng về phần thể hiện của đội. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, trận đấu với Indonesia chúng tôi có thể ghi đến 10 bàn thắng. Vì chuẩn bị lực lượng cho trận đấu với Thái Lan nên tôi có một số thay đổi ở đội hình xuất phát nhưng một số cầu thủ chơi chưa được như mong muốn”.

Thực tế, quan sát đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu thấy có vấn đề ở khâu tận dụng cơ hội. Dù ép sân và liên tục đưa bóng vào vòng cấm, song các tiền đạo Việt Nam chưa xử lý gọn gàng, hiệu quả nhất.

Chân sút rất được chờ đợi là Huỳnh Như vẫn chưa thể ghi bàn. Góp mặt ở cả 2 trận, nhưng Huỳnh Như có vẻ là khối “nam châm” và đóng vai trò giữ nhịp lối chơi chung hơn là mũi nhọn xuyên phá hàng thủ đối phương như thường thấy. Cô cần bàn thắng ở trận đấu với Thái Lan tối nay để tìm lại sự tự tin.

Trận đấu “nóng” hơn trước giờ bóng lăn khi ông Ikeda, HLV đội tuyển nữ Thái Lan bày tỏ sự quyết tâm đánh bại đội chủ nhà: “Việt Nam là đội bóng mạnh, sở hữu kỹ thuật tốt và lối chơi gắn kết. Chúng tôi đã theo dõi và phân tích họ để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Mục tiêu của Thái Lan là giành trọn 3 điểm. Điều đó không chỉ giúp chúng tôi đứng đầu bảng mà còn tạo đà tâm lý trước khi bước vào trận bán kết”.

Dù có ưu thế nhưng Thái Lan vẫn quyết tâm vào trận với tâm thế cầu thắng chứ không cầu hòa. Đã từ rất lâu, đội tuyển nữ Thái Lan không thắng được Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Cụ thể, trong khuôn khổ giải chính thức (không bao gồm kết quả luân lưu), Thái Lan không thắng Việt Nam kể từ sau bán kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 (2-1), cũng là giải đấu mà họ vô địch.

Năm 2019, nữ Việt Nam từng thắng Thái Lan 1-0 ở chung kết AFF Cup, rồi lại hạ đối thủ với tỷ số tối thiểu tại chung kết SEA Games.

Đến SEA Games 31 (năm 2022), đội tuyển nữ Việt Nam lại thắng Thái Lan với tỷ số 1-0 ở chung kết...