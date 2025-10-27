Xã hội Ô tô 7 chỗ bị đất đá vùi lấp trên đường Hồ Chí Minh, 2 người may mắn thoát nạn ĐNO - Chiều 27/10, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Khâm Đức xảy ra vụ sạt lở taluy dương nghiêm trọng, khiến một ô tô 7 chỗ bị đất đá vùi lấp. Rất may, hai người trên xe được lực lượng chức năng cứu hộ an toàn.

Chiếc xe ô tô gặp nạn được cứu hộ. Ảnh: CTV

Theo Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 50 phút tại Km1372+340, tuyến đường Hồ Chí Minh. Khi một xe ô tô màu trắng loại 7 chỗ đang lưu thông qua khu vực này thì bất ngờ đất đá từ taluy dương đổ xuống, vùi lấp gần như toàn bộ phương tiện.

Nhận được tin báo, Khu Quản lý đường bộ III đã khẩn trương chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì tuyến phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Đà Nẵng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ.

Sau thời gian nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa chiếc xe ra khỏi khu vực sạt lở và cứu được hai người mắc kẹt bên trong, cả 2 đều an toàn, chỉ hoảng sợ, không bị thương tích.

Hiện phương tiện và hai người gặp nạn đã được đưa về xã Khâm Đức để tiếp tục hỗ trợ.

Hàng dài phương tiện bị ùn ứ trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Theo Khu Quản lý đường bộ III, những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, trong đó đáng chú ý là các vị trí Km1409+100, Km1406+600, Km1403+000 thuộc khu vực đèo Lò Xo (đoạn nối thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi).

Khối lượng đất đá lớn tràn lấp mặt đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn suốt hai ngày qua, khiến hàng trăm phương tiện bị ùn ứ.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện để khẩn trương khắc phục, tuy nhiên do mưa lớn kéo dài nên công tác thông tuyến vẫn gặp nhiều khó khăn.