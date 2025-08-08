Xã hội Petrovietnam trao tặng 101 máy tính bảng cho học sinh xã Thăng Điền và Thăng An ĐNO - Từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, gọi tắt là Petrovietnam) tài trợ, xã Thăng Điền và xã Thăng An trao tặng 101 máy tính bảng cho học sinh khó khăn trước thềm năm học mới.

Phòng Văn hóa - xã hội xã Thăng Điền trao tặng máy tính bảng cho học sinh khó khăn. Ảnh: GIANG BIÊN

Sáng 8/8, Phòng Văn hóa - xã hội xã Thăng Điền trao tặng 53 máy tính bảng cho học sinh 5 trường tiểu học và 3 trường THCS trên địa bàn. Trước đó, 48 máy tính bảng được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thăng An nhằm hỗ trợ các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Từ đầu năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam (cũ) phân bổ gần 17.000 máy tính bảng cho các phòng GD-ĐT (cũ) và trường tiểu học, THCS để hỗ trợ học sinh khó khăn.