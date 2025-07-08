Giáo dục - Việc làm Phân cấp quản lý giáo dục: Những kiến nghị sát sườn từ cơ sở Sớm phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục, phân bổ kinh phí sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất cũng như cần có cán bộ quản lý giáo dục theo từng bậc học để rút ngắn thời gian triển khai quy định liên quan... là những kiến nghị sát sườn của đại diện các trường để đảm bảo công tác dạy và học trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Học sinh hào hứng trong một tiết học tại Trường THCS Phù Đổng, xã Duy Xuyên. Ảnh: PHI THÀNH THẦY GIÁO CA VĂN BÊ, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG (PHƯỜNG TAM KỲ): Sớm phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục

Hiện nay, chưa có quyết định phân bổ số lượng viên chức, người làm việc trong các đơn vị trường học, nên nhà trường chưa thể triển khai ký hợp đồng bổ sung nguồn giáo viên còn thiếu trong khi năm học mới cận kề.

Cụ thể, nhà trường đang thiếu 15 giáo viên, nhiều nhất trong 3 trường THCS trên địa bàn phường Tam Kỳ (Trường THCS Lý Tự Trọng thiếu 10 giáo viên, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng thiếu 9 giáo viên).

Năm học mới này, số lượng học sinh của nhà trường gồm 32 lớp, tăng thêm 7 lớp so với năm ngoái cũng là áp lực không nhỏ.

Những năm trước đây, nửa đầu tháng 8 đã có quyết định phân bổ viên chức, người làm việc trong trường học. Khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhà trường vẫn đang chờ giao chỉ tiêu mới có thể ký hợp đồng, nếu quá trễ sẽ không giữ chân giáo viên để đảm bảo nguồn nhân lực giảng dạy.

Nhà trường rất mong lãnh đạo phường sớm triển khai các quy định liên quan để đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho năm học mới. Hiện nay, nhà trường chỉ có 17 phòng được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ việc dạy và học, rất khó để đáp ứng yêu cầu dạy 2 buổi/ngày.

CÔ GIÁO TRẦN THỊ THÚY, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO ANH ĐÀO (XÃ CHIÊN ĐÀN):

Cần hướng dẫn cụ thể để triển khai sâu sát và hiệu quả

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giáo dục bậc mầm non đến THCS giao về xã, phường quản lý. Đây vừa là thuận lợi khi cấp quản lý sâu sát cơ sở nhưng những thay đổi mới cần có thời gian để nắm bắt, triển khai đảm bảo quy định.

Trước đây, công tác quản lý phân cấp theo từng bậc học nên khi có thông tư, hướng dẫn từ cấp trên, nhà trường sẽ trao đổi với người quản lý bậc mẫu giáo để được hướng dẫn, triển khai suôn sẻ. Qua đó rút ngắn thời gian tìm hiểu các quy định liên quan để triển khai chính xác và hiệu quả.

Hiện nay không còn cán bộ quản lý theo bậc học nên nhà trường phải đầu tư thời gian để tìm hiểu, nắm bắt quy định triển khai đúng và kịp thời. Vì vậy, rất cần sự hướng dẫn cụ thể để nhà trường triển khai sâu sát và hiệu quả.

Một khó khăn nữa là sau sáp nhập, địa bàn xã rộng hơn so với trước đây, rất cần thời gian hoàn thiện báo cáo thống kê công tác phổ cập giáo dục thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.

Ngoài ra, do vận hành xã mới, nguồn kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất trước thềm năm học mới chưa có. Theo đó, nhà trường tận dụng nguồn tiền thưởng tham gia cuộc thi nông thôn mới năm ngoái để sửa chữa các hạng mục thiết yếu như bếp ăn, nhà vệ sinh cho trẻ...

CÔ GIÁO TRẦN THỊ PHƯƠNG TRÂM, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG (PHƯỜNG ĐIỆN BÀN):

Băn khoăn về chất lượng hội thi giáo viên giỏi cấp xã, phường

Hiện nay, cán bộ quản lý giáo dục cấp xã, phường chưa đảm bảo chuyên môn trong lĩnh vực này nên bước đầu nhà trường chủ động nắm bắt các nội dung liên quan để không bị động, đảm bảo chuẩn bị cho năm học mới.

Đáng chú ý, Thông tư 12 ngày 12/6/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về phân cấp phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương 2 cấp đối với lĩnh vực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; trong đó Hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp xã, phường bắt đầu từ năm học 2025 - 2026 thay thế cho cấp huyện trước đây và do UBND xã, phường chủ trì.

Với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cấp xã, phường còn mỏng và chưa chuyên sâu như hiện nay, làm sao để hội thi đảm bảo chất lượng và công bằng là điều cần tính toán.

Cần đảm bảo nội dung kỳ thi giáo viên dạy giỏi thực chất, gắn với thực tiễn và hướng đến phát triển năng lực giáo viên lâu dài.

Công tác tổ chức thi giáo viên giỏi đòi hỏi phải có hội đồng chuyên môn đủ mạnh, đủ khách quan để đánh giá đúng năng lực, phẩm chất sư phạm của giáo viên.