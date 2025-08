Giáo dục - Việc làm Phường An Hải bảo đảm cơ sở vật chất, giáo viên cho năm học mới ĐNO - Chiều 6/8, Thường trực Đảng ủy phường An Hải làm việc với các cơ quan, đơn vị, trường học về công tác chuẩn bị năm học mới 2025 - 2026.

Thường trực Đảng ủy phường An Hải làm việc với các cơ quan, đơn vị, trường học. Ảnh: NGỌC HÀ

Năm học 2025-2026, tổng số chỉ tiêu được giao cho toàn ngành giáo dục và đào tạo của phường là 740 chỉ tiêu.

Trong đó, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là 715 người (viên chức và hợp đồng lao động trong chỉ tiêu: 697 người; hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của HĐND thành phố về số lượng hợp đồng lao động được ký kết tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố: 18 người; tổng số giáo viên, nhân viên cần bổ sung năm học 2025-2026 là 25 người (hợp đồng trong chỉ tiêu: 2 người; hợp đồng theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND: 23 người).

Các trường học chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm cho năm học mới. Đối với bậc học mầm non, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đảm bảo tốt cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

Đối với cấp tiểu học và THCS, cơ sở vật chất các trường bảo đảm cho việc dạy và học, triển khai hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, công trình Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ và Trường THCS Lê Độ đang trong quá trình hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng trong năm học 2025-2026.

Đại diện các trường học đề nghị được tiếp tục đầu tư trang thiết bị dạy học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018; khảo sát nhu cầu thực tế của các trường để bổ sung mua sắm thêm bàn ghế mới thay thế những bàn ghế cũ đã hư hỏng…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hải Phùng Phú Phong ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các trường; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho năm học mới 2025-2026.

Phường An Hải có 15 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập. Ngoài ra, trên địa bàn có 8 trường mầm non tư thục, 5 trường THPT và 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên.