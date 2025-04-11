Xã hội Phát hiện thêm vết nứt kéo dài, xã La Dêê sơ tán khẩn cấp người dân khỏi khu vực nguy hiểm ĐNO - Quá trình khảo sát vết nứt trên đỉnh núi tại thôn Đắc Rích, lực lượng chức năng xã La Dêê tiếp tục phát hiện thêm vết nứt khác nối dài khoảng 100m cạnh vị trí cũ nên tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND xã La Dêê Bùi Thế Anh (thứ 2 từ phải qua) trực tiếp chỉ đạo công tác sơ tán dân. Ảnh: A HẢI

Chiều tối 4/11, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, tại hiện trường vết nứt mới được phát hiện có nhiều đoạn sâu khoảng 1m, miệng hở 30-50cm, kéo dài thêm 100m. Địa phương nhận định, phạm vi ảnh hưởng mở rộng, đe dọa thêm nhiều hộ dân trong khu vực.

Trước tình hình trên, chính quyền xã La Dêê khẩn trương huy động lực lượng phối hợp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang tổ chức vận động, sơ tán người dân và di chuyển tài đến nơi an toàn.

Vết nứt, sụt trượt đất sâu khoảng 1m, kéo dài 100m tiếp nối quả đồi bên cạnh được phát hiện trước đó. Ảnh: A HẢI

“Chiều và tối ngày 4/11, chúng tôi bố trí điểm sơ tán tập trung tại Hội trường trụ sở UBND xã Đắc Tôi (cũ). Đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ người dân đến trú tránh.

Đến thời điểm hiện tại, có 17 hộ dân được vận động sơ tán. Tuy nhiên, phần lớn người dân chọn ở nhờ nhà người thân tại các thôn lân cận, không lên điểm tập trung của xã. Một số hộ đi làm rẫy về muộn, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục vận động", ông Bùi Thế Anh thông tin.

Vết nứt mới được phát hiện phần quả đồi bên cạnh, tiếp nối vết nứt được phát hiện trước đó. Ảnh: A HẢI

Theo ghi nhận, thời tiết tại địa phương chiều 4/11 không có mưa, song độ ẩm trong đất ở khu vực hai quả đồi đã bão hòa, khiến nguy cơ sạt lở rất cao. Lực lượng chức năng đang túc trực xuyên đêm, sẵn sàng tổ chức sơ tán bổ sung nếu trời mưa hoặc có dấu hiệu sạt trượt mới.

Lực lượng chức năng vận động người dân sơ tán khỏi vị trí nguy hiểm. Ảnh: A HẢI

Lực lượng biên phòng và dân quân xã La Dêê tổ chức di chuyển tài sản người dân đến vị trí an toàn. Ảnh: A HẢI

[VIDEO] - Lực lượng chức năng xã La Dêê vận động người dân sơ tán: