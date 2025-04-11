Xã hội Xuất hiện vết nứt dài hơn 100m, xã La Dêê ban hành thông báo khẩn ĐNO - Ngày 4/11, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, chính quyền địa phương vừa ban hành thông báo khẩn, yêu cầu các lực lượng sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở khi có lệnh.

Vết sụt lún sâu hơn 1m trên đỉnh núi tại thôn Đắc Rích (xã La Dêê). Ảnh: A HẢI

Trước đó, chiều tối 3/11, chính quyền địa phương tiếp nhận thông tin từ người dân thôn Đắc Rích về việc trong lúc kiểm tra đồi keo, người dân phát hiện một vết nứt dài trên đỉnh núi, nằm ngay phía trên khu dân cư, rất nguy hiểm và có nguy cơ sạt lở cao.

Ngay sau đó, chính quyền xã La Dêê cử lực lượng đến khảo sát thực địa, kiểm tra cụ thể vết nứt để khẩn trương có phương án xử lý.

Vũng bùn non xuất hiện dưới chân núi. Ảnh: A HẢI

Tại hiện trường, vết nứt lớn kéo dài hơn 100m, gây sụt lún đất với độ sâu hơn 1m. Phía dưới chân núi là khu dân cư có gần 20 hộ dân sinh sống.

"Khu vực này rất nguy hiểm, bởi chỉ thêm một đợt mưa lớn, khối đất có thể trượt sụt bất cứ lúc nào, gây hậu quả nghiêm trọng. Người dân ví nơi đây như "quả bom nước" treo lơ lửng trên đầu", ông Bùi Thế Anh nói.

Lực lượng chức năng xã La Dêê kiểm tra thực địa vị trí vết nứt. Ảnh: A HẢI

Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, trước đây vị trí này từng xuất hiện vết nứt nhỏ; sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, người dân phát hiện vết nứt mở rộng, đất có dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng.

Lo ngại là phần chân quả đồi đã xuất hiện hiện tượng chảy trào đất bùn, tạo thành một hố bùn non rộng lớn, cho thấy nguy cơ sạt lở rất cao.

Dưới chân núi có gần 20 hộ dân sinh sống. Ảnh: A HẢI

Hiện chính quyền xã cử lực lượng dân quân, công an và cán bộ thôn túc trực 24/24 giờ; khoanh vùng, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm; chuẩn bị địa điểm tạm cư an toàn để sẵn sàng di dời các hộ dân khi có lệnh.

Vết nứt kéo dài trên mặt đất. Ảnh: A HẢI Hiện trường vị trí sụt lún. Ảnh: A HẢI Bùn non nhão nhoẹt tạo thành vũng, dấu hiện của đợt sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: A HẢI

[VIDEO] - Hiện trường vết nứt trên đỉnh núi tại thôn Đắc Rích: