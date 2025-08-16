Công nghiệp Phát triển cụm công nghiệp: Hướng đi chiến lược Các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang vận động mạnh. Các cơ quan chức năng đang lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở các cụm công nghiệp trên địa bàn theo hướng bền vững.

Sản xuất cơ khí của doanh nghiệp ở cụm công nghiệp Trảng Tôn (xã Núi Thành). Ảnh: QUANG VIỆT

Vận động ở các cụm công nghiệp

Theo quy hoạch, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 126 cụm công nghiệp, trong đó có 55 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. UBND thành phố đang giao nhiệm vụ các sở, ngành tập trung nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh hoặc thay thế cơ chế, chính sách của tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ), tạo thuận lợi hơn cho thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật cũng như sản xuất, kinh doanh ở các cụm công nghiệp.

Ở cụm công nghiệp Hòa Liên (58,53ha), 4 doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất với diện tích 441.882m2. Các nhà đầu tư bày tỏ mong muốn thành phố xem xét điều chỉnh quy hoạch dự án cụm công nghiệp Hòa Liên, qua đó giúp các nhà đầu tư bố trí, xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô đảm bảo sự đồng bộ khép kín.

Cụ thể, đề xuất bỏ tuyến đường số 9 nối dài, phần lớn đường số 15 nối dài và bổ sung đường ven (lộ giới 15m) sát phạm vi đất đồi núi thuộc cụm công nghiệp Hòa Liên và đề xuất áp dụng mật độ xây dựng tối đa từ 20% đến 70%, chiều cao công trình tối đa 1 tầng. Sở Công Thương đã có văn bản báo cáo UBND thành phố về đề xuất của nhà đầu tư.

Ngày 23/6/2025, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 37 thông qua danh mục, công trình dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang mục đích khác bổ sung năm 2025, trong đó có dự án cụm công nghiệp Hòa Liên. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đề xuất UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng sớm rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án cụm công nghiệp Hòa Liên; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất rừng cụm công nghiệp Hòa Liên.

Hoạt động sản xuất đang sôi động ở cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được (xã Thăng Bình). Ảnh: QUANG VIỆT

Ở cụm công nghiệp Cẩm Lệ (29,09ha), các doanh nghiệp mong muốn UBND thành phố ban hành giá đất để ký hợp đồng, tiến hành xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh.

Lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì lấy ý kiến các ngành tài chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, tư pháp, các đơn vị liên quan về chính sách ưu đãi đầu tư, miễn tiền thuê đất… tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành xây dựng đơn giá cho thuê đất cụm công nghiệp Cẩm Lệ, báo cáo hội đồng thẩm định giá đất thành phố thông qua.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, đang có vận động mạnh ở các cụm công nghiệp trên địa bàn. Ngành chức năng đang nghiên cứu đề xuất UBND thành phố thành lập các cụm công nghiệp mới tại các xã, phường để đáp ứng nhu cầu sản xuất tập trung, trước mắt là cụm công nghiệp Thôn Bốn (45ha, xã Sông Vàng), cụm công nghiệp Núi Hương (45,5ha, xã Quế Sơn Trung).

Cùng với tiếp tục thu hút nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp, ngành công thương đề xuất HĐND thành phố điều chỉnh bổ sung Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 34 ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp; đề xuất UBND thành phố ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 43 của UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) về quy chế quản lý cụm công nghiệp.

Thúc đẩy phát triển

Phát triển cụm công nghiệp đang trở thành hướng đi chiến lược của thành phố Đà Nẵng nhằm khai thác tiềm năng địa phương, thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Thành phố Đà Nẵng đang thúc đẩy phát triển bền vững các cụm công nghiệp. Ảnh: QUANG VIỆT

Theo ghi nhận, các hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra sôi động ở khắp các cụm công nghiệp từ may mặc đến cơ khí, giày da, làm ghế, mây tre đan, gia công nhà xưởng… Hiện có nhiều doanh nghiệp tiếp cận, nghiên cứu và đầu tư hạ tầng kỹ thuật ở các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Không khó để nhận ra, các cụm công nghiệp được xây dựng trên địa bàn thành phố đã phát huy tiềm năng của từng khu vực, đặc trưng vùng miền gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố xanh.

Ở các cụm công nghiệp vùng nông thôn như Trảng Tôn (xã Núi Thành), Hà Lam - Chợ Được (xã Thăng Bình), thu hút đầu tư, nhộn nhịp sản xuất kinh doanh đã tạo diện mạo mới năng động cho vùng đất, thúc đẩy dịch chuyển công nghiệp nông thôn mạnh mẽ.

Tại buổi làm việc với ngành công thương mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường thống nhất với đề xuất của ngành chức năng về cấp chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất gỗ mỹ nghệ, sản phẩm nội, ngoại thất từ gỗ và gỗ tái chế tại cụm công nghiệp Thanh Hà (phường Hội An Tây); đề nghị UBND phường bố trí, sắp xếp, tạo thuận lợi cho nhà máy hoạt động ổn định thời gian tới.

Các xã, phường có hoạt động của cụm công nghiệp, nhanh chóng rà soát, kiểm tra sự phù hợp về mục tiêu, ngành nghề của các dự án sản xuất kinh doanh, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn bền vững.

Đối với cụm công nghiệp Đại An (xã Đại Lộc), rà soát, báo cáo cụ thể về quản lý đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nêu kiến nghị, đề xuất cụ thể đến UBND thành phố qua Sở Công Thương.

Đối với cụm công nghiệp Tây Điện Bàn (xã Điện Bàn Tây), chính quyền xã nhanh chóng rà soát, báo cáo về quản lý đất đai, thu hút đầu tư, kế hoạch thu hồi đất, sử dụng đất của khu vực đề xuất dự án.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường, đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp không chỉ hoàn thiện hạ tầng, tạo mỹ quan cho cụm công nghiệp mà còn tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, kiểm tra trình tự thủ tục, phân cấp thẩm quyền giao đất để thuận lợi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các dự án sản xuất kinh doanh ở các cụm công nghiệp.

Đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật bằng vốn ngân sách, đề nghị UBND các xã, phường rà soát hồ sơ, thủ tục, đề xuất cụ thể về bố trí vốn… báo cáo Sở Công Thương tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.